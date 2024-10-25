國稅局公布2025年度稅務調整 個人起征點上調400美元

(2024-10-23 本報綜述)美國國稅局（IRS）10月22日公佈了2025年度的稅務調整，這些變動將影響民眾於2026年申報所得稅。此次調整涵蓋多項稅務條款，目的是為了應對通貨膨脹，並為納稅人提供一些緩解措施。具體調整內容包括提高起征點、不同收入層次的邊際稅率變化等。

標準扣除額是許多納稅人會關注的重要項目。2025年，單身納稅人的標準扣除額(也就是起征點)將增加到15,000美元，比2024年多了400美元。已婚聯合申報者的扣除額提高到30,000美元，增幅為800美元。對於單親家庭（即戶主），標準扣除額將達到22,500美元，比2024年多600美元。這項扣除額的增加意味著納稅人可以在報稅時減少部分收入的應稅金額，進而減少需要繳納的稅款。

2025年的稅率依然維持分級制度，對不同收入水平徵收不同稅率。最高稅率仍為37%，稅率則根據收入分為35%、32%、24%、22%、12%和10%。具體如下：

個人收入超過250,525美元（夫妻共同申報為501,050美元）的，稅率為35%。

對於個人收入超過197,300美元（夫妻共同申報為394,600美元）的，稅率為32%。

個人收入超過103,350美元（夫妻共同申報為 206,700美元）的，稅率為24%。

個人收入超過48,475美元（夫妻共同申報為 96,950美元）的，稅率為22%。

個人收入超過11,925美元（夫妻共同申報為 23,850美元）的，稅率為12%。

個人收入11,925美元或以下（夫妻共同申報23,850美元或以下），稅率為10％。

其他稅收相關的變化，請查閱國稅局官網。