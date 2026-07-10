國慶煙火耀河港  槍聲撕裂玫瑰城

（本報記者俄廣才攝影報道）7月4日傍晚，波特蘭市的威廉米堤河畔人潮如織、歡聲雷動。數萬市民與遊客從四面八方湧向市中心河段兩岸，共同迎接美利堅共和國成立250週年的歷史時刻。

隨著夜幕低垂，慶典在隆隆禮炮聲中拉開序幕，波特蘭這座著名「玫瑰之城」的節日風采展現無遺。數百艘裝飾璀璨彩燈的遊艇在碧藍河面上波光粼粼、交相輝映，將威廉米堤市中心段點綴成一條流動的銀河。當第一枚禮花騰空而起，市中心上空瞬間被點亮。

「日暮煙花紅似火，月映天水碧如藍。」五彩繽紛的煙火如彩虹般盛開，紅似烈焰、碧如星芒，在夜空與河水的倒影中交織出絕美畫卷。河兩岸數十萬民眾仰望星空，眼中閃爍激動與喜悅的光芒。每當壯麗的煙火圖案在夜空炸開，人群中歡呼聲與禮炮聲交織迴盪—這是一場視覺與情感的雙重饗宴，數十萬人在這片共同的土地上，分享著對城市的熱愛、對未來的期盼，以及對這個年輕共和國250歲生日的誠摯祝福。

然而，正當煙火照亮威廉米堤河面、數十萬人沈醉於節日狂歡之時，僅幾個街區之隔的市中心地帶，卻上演著另一幕令人唏噓的混亂圖景。一邊是漫天華彩的慶典，一邊是此起彼伏的槍聲與衝突。節日喜慶狂歡與街頭衝突同框，槍擊與暴力事件引發社會深切擔憂。

這個獨立日週末，波特蘭警方面臨極端繁重的執法壓力，三大核心問題集中爆發。

政治對峙與街頭失控：市中心廣場上，一場抗議活動引發激烈對峙。示威者與現場人員發生衝突，期間甚至有人拔槍威懾、縱火助燃，場面一度失控，最終兩人被捕。

槍擊頻傳與暴力蔓延：節日期間刑事案件接連不斷—警方攔截盜竊車輛時查獲上膛槍枝與毒品；週日淩晨更在密集時間內接連發生三起槍擊要案，造成多人身受重傷，送醫急救。

警力真空與系統癱瘓：當晚，因警員不足全市超過100通緊急求助呼叫被積壓，市民遭遇突發狀況時需等待20分鐘以上才能獲得回應。前線警官坦言，有限的警力與激增的犯罪需求之間，存在著令人震驚的「顯著差距」。

根據最新統計，俄勒岡州已被評為2026年最不適合移居的州之一，安全性排名全美倒數第11位。波特蘭國慶日的混亂，正是這一嚴峻現實的縮影。

當最後一簇煙火在夜空中熄滅，威廉米堤河面的倒影重歸平靜，數十萬民眾帶著滿足與讚嘆散去。然而，幾個街區外未散的硝煙、未癒的傷口和未接通的報警電話，卻為這場盛典留下了無法忽視的暗色註腳。

在250週歲生日這天，波特蘭同時展現了美國最動人的高光時刻與最棘手的現實困境。當政治對立、槍枝氾濫與執法資源失衡交織疊加，如何讓「國慶」不再只是煙火下的短暫共鳴，而成為重建公共安全與社會信任的真正起點，已成為對這座玫瑰之城無法迴避的歷史考驗。