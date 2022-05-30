国殇日假期要注意的事：少年开车 确诊大升

每年的国殇日假期就标志着夏天即将开始，民众展开户外活动的季节。

但原来，这假期被交通官员称为『青少最致命的100天』的开始。根据美国病预防控制中心的数字，在2019年，死于交通意外的青少年有2,400人。有鉴于此，官员提醒作为父母的，要提醒子女驾车的安全守则。

一名在5月20日死于发生在卡加玛士县一宗严重交通意外的16岁少年，她的父亲说：『生命不是一场游戏机，是不能重新再来的。』他说，不知怎样说才能令更多人醒觉。他的女儿当时坐在司机旁的位置，司机是一名少年。运输局表示，她是在过去5星期内死于交通意外的3名青少年之一。

运输局发言人汉密尔顿表示，对于年轻司机来说，夏季总是一个危险的时期。那是很多新牌司机第一次在马路上架车，第一次获得真正驾驶体验的时候。

汉密尔顿说：“每个坐在车上的人都需要配戴安全带，司机更必须要配戴好安全带后才能开车。”

疾病预防控制中心（CDC）表示，导致意外的最普遍原因包括缺乏经验、分心驾驶、超速、吸毒和不使用安全带。

CDC 表示，在 2019 年死于车祸的 16 至 19 岁的司机和乘客中，有 48% 的人是没有戴上安全带的。

青少年司机最致命的 100 天是指从国殇日开始到 9 月 5 日劳动节结束，这段期间刚好是100天。

另一件大家要留意的事，麦鲁玛县卫生局警告，目前县内的新冠确诊病例和需入院治疗的确诊人数均有上升，这情况估计会持续到六月份，而大部份人感染的是比Omicron的传染度更高，被称为Omicron妹妹的亚型BA.2。

不少民众都非常自觉，并表示这几天出外会备有口罩，随时戴上；同时会尽量避免人太多的地方。

