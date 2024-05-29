因零售竊盜 市區一家Safeway禁止背包進店購物

（本報綜述）位於波特蘭州立大學（PSU）校園附近Jefferson街的Safeway超市從四月初開始實施一項新政策，禁止顧客攜帶背包等其他個人箱包進入店內，以應對日益猖獗的盜竊問題。這項政策對依賴該超市購買食品的波特蘭州立大學學生而言，影響重大。

根據新政策，顧客可以選擇將背包留在門口由保全人員看管，或在沒有背包的 情況下再來購物。雖然保單主要針對背包，保全人員有權拒絕攜帶有其他裝滿物品的包包的顧客進入，但空的可重複使用購物袋不被限製。

這一政策引起了部分學生和顧客的不滿。 PSU學生莉莉表示，這項政策改變了她的購物習慣。「我以前經常在下課後去順路去Safeway，」她說，「但現在不能帶背包了，我不得不重新安排時間。這非常不方便，因為我的筆記型電腦在裡面，我不放心交給Safeway的保全人員。不僅是學生，社區其他成員也受到了影響。早前，有位攜帶胰島素的男子被保全攔下，最後不得不由店經理出面解決問題。

這項政策的實施，反映出Safeway為減少竊盜所做的努力，但也暴露出在考慮安全措施時，如何平衡顧客便利性和安全性之間的矛盾。對於那些依賴公共交通和需要在課間購物的學生來說，新的背包政策無疑增加了他們的生活壓力。

目前，尚不清楚此政策是否會擴展至其他區域的Safeway商店。