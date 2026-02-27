因律師不足 麥魯瑪縣600多宗刑案或一筆勾銷！

（本報綜述）一項來自俄勒岡最高法院的重大裁決，正為俄勒岡司法體系投下一枚震撼彈。麥魯瑪縣宣布，將依據最新判決，一次性撤銷超過600宗刑事案件，數量之大，引發各界關注。

本月初，州最高法院明確裁定：若被告在提審後，輕罪案件60天內、重罪案件90天內仍未獲指派律師，案件必須撤銷。這項裁決被視為保障被告憲法權利的重要里程碑，但也直接衝擊各縣檢方運作。

截至周五，麥魯瑪縣地方檢察官辦公室表示，將有632宗刑事案件因此遭撤銷，成為全州受影響最嚴重的縣份之一。相比之下，馬里恩縣（Marion）表示已提前清理無律師案件；克拉克馬斯縣（Clackamas）僅有11宗待審；華盛頓縣（Washington ）則有265宗面臨撤銷。

麥魯瑪縣地方檢察官納森·瓦斯奎茲日前在州議會公共安全預算小組會議上直言，這是一個「龐大的數字」。他指出，僅今年1月就有146宗重罪財產犯罪立案，但只有36%的被告獲得律師代表，意味著近百宗案件在沒有辯護律師情況下停滯不前。

長期以來，俄勒岡州面臨嚴重的公設辯護律師短缺問題。都會區公變律師協會執行主任卡爾·麥克弗森表示，雖然全州未獲律師指派的被告人數比去年下降32%，但麥魯瑪縣案件仍在增加，律師已達接案上限，系統負荷沉重。

檢方則強調，撤案對受害者而言並非抽象數字，而是真實創傷——有人鼻骨被打斷，有人住家遭闖入，有商家門被踹壞。更現實的是，許多B級或C級輕罪案件依法無法重新起訴；部分案件證人已難以聯繫。即便是重罪案件，若要重啟程序，也需重新召開大陪審團，讓受害人再次出庭作證，程序繁瑣且充滿變數。

今年1月，州長科泰克任命肯·桑查格林領導俄勒岡公共辯護委員會，希望改善人力短缺問題。州府與檢方目前正研擬新的排案策略，優先處理尚未被撤銷的重罪案件，以及仍可重新起訴的案件。

這場司法風暴，既是對被告權利的堅守，也暴露出俄勒岡刑事司法體系多年累積的結構性問題。如何在保障程序正義的同時，不讓受害者權益被忽視，將成為接下來立法與司法機構必須面對的關鍵課題。