因基督教信仰俄勒岡母亲申請收養兒童被拒

(本報綜述)近日，俄勒岡州一位母親，因其基督教信仰，俄勒岡州人口服務部拒絕其收養兒童的申請，引起了廣泛關注。聯邦上訴法院於週二聽取了此案的開場陳詞，該案指控俄勒岡州人口服務部（ODHS）因宗教信仰而禁止傑西卡·貝茨收養孩子。

事情始於2023年4月，傑西卡·貝茨對人口服務部提出收養兒童的申請。根據該機構的要求，潛在的收養家庭必須「支持孩子的任何身份」，包括他們的性取向、性別認同和性別表達。然而，貝茨在申請中表示，她會「欣然愛護並接受任何孩子的本真，但不能說或做任何違背其基督教信仰的事情」。基於此，人口服務部拒絕了她的收養申請。

法庭文件顯示，貝茨明確表示，如果她收養的孩子希望使用與其出生性別不同的人稱代詞，或者希望進行性別轉變，她不會同意或支持。她認為，這些行為與她的宗教信仰相衝突。

對此，貝茨的律師瑞貝卡·舒爾特海斯表示，這些政策阻礙了兒童被收養的機會，使他們不得不繼續待在福利院中。截至去年年底，俄勒岡福利院係統中已累積了4597名兒童待領養。

該律師認為，當局因貝茨的宗教信仰而對其進行拒絕，違反了美國憲法。原告要求人口服務部停止執行其收養政策，並允許貝茨繼續收養流程。然而，俄勒岡州地方法院在去年11月拒絕了原告母親的訴求，理由是「不尊重孩子的特殊性別身份會對孩子的成長、安全和身心健康造成附帶傷害」。

貝茨對此判決提起了上訴。根據開庭陳述，她是一位五個孩子的單身母親，她的丈夫在2017年的一場車禍中去世。

人口服務部表示，由於訴訟正在進行中，他們無法對此發表評論，但他們堅持其現行的收養政策。