回顧周三的一場意外的暴風雪

（本報綜述）上周三一場意料不及的暴風雪,為波特蘭帶來意料之外的破紀錄降雪量，也將傍晚時份的波特蘭市癱瘓下來,波特蘭國際機場錄得破紀錄的10.8吋降雪量，成為史上第二雪量最多的一次。

今場暴風雪，市民對波特蘭市政府表示完全失望是，同時也令許多人到感到意外，其中當然包括多個政府部門和學校，甚至是氣象局。

當日國家氣象局（NWS）預測本市只有輕微的下雪。學校一向依賴NWS的天氣預測，所以當天波特蘭學區並沒有提早讓學生放學，結果有學生所乘坐的校車被困在路上，而學生亦在寒冷的天氣被困數小時。日前NWS向波特蘭公立學校道歉。

在這場暴風雪中，最大問題是有大量汽車被困在雪地上，估計有約600輛汽車被迫暫時棄置在馬路或公路上。波特蘭運輸局表示，他們為周三讓多位負責剷雪和鋪沙的工作人員提早回家而感到遺憾，因為他們走後，暴風雪就來了，然後他們再召回這些工作人員。

根據州運輸局OBOT和波特蘭運輸局PBOT均表示，他們早在星期初開始就已作好準備，而兩部門的準備工夫均會按當時的天氣預測－－只有輕微的降雪。但下的卻是一場歷史性的降雪紀錄，結果，癱瘓了當晚的波特蘭。他們都投訴，天氣預測出錯。波特蘭運輸局的發言人里維拉表示：”即使有預告，這也將是大件事；何況今次是一個沒有預警的大件事？這是雙重打擊。”

俄勒岡州運輸局發言人爾頓說，”剷雪車已經準備就緒，連同撒鹽和除冰劑的車輛也已準備就緒。但突如其來的大雪已令到已結冰的路面上鋪上11吋雪”。

里維拉再說：”到這時，已不需要看預測，而要正式進入與天氣比賽的狀態，當時路面的積雪已達2吋有多。”他指出，如早就知道這一場是大雪，該部門就會出動全部55輛剷雪車。

PBOT立即要求員工從下午3點開始加時工作，並在晚上11點開始第二班員工。但一切已來得太遲了。當時路面已有很多棄置車輛和樹枝，令到剷雪車無法暢順前行。到周四，運輸局決定全力清除主要公路上的積雪，民宅一帶的道路則要等其自然溶雪。

同時，波特蘭交通局結果宣佈免去車主所有涉及阻街以及過時停車等的違規罰款。

周六晚，州長科泰克在麥魯瑪縣縣長佩德森和州應急管理部的建議下，宣佈麥魯瑪縣進入緊急狀態至今個周六為止。這讓州政府可隨時抽調人手，為臨時庇護所提供額外的人手和車輛，把有需要的人帶到庇護所，並為道路進行剷雪和鋪沙的工作。

地方和州領導人就事件表示將審視發生的事情。而目前的重點是清理道路並提供庇護所——因為可能會下更多的雪。