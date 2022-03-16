商務參讚鄔沛民與俄州政商界代表在線對話 強調省州友好關係對雙方經貿發展的重要性

由俄勒岡中國理事會召開的「俄勒岡中國經濟貿易座談會」，於3月10日下午在線舉行，中國駐舊金山總領館新任商務參讚鄔沛民應邀出席，與俄州政商各界代表進行對話。

俄州眾議員David Broc Smith 、參議員Lew Frederick 、參議員Lynn Findley、參議員Bill Hansell 、參議員Michael Dembrow等參眾兩院五位議員出席了會議。

俄勒岡州商務廳、州農業廳、波特蘭港務局、耐克公司、克拉克馬斯郡府、俄勒岡小麥種植者協會、華盛頓縣水處理公司等多位商企代表，以及舊金山總領館領事王瀚，俄勒岡中國理事會主席藍進，副主席應書琪、Charlotte Christensen

理事會成員等三十多位嘉賓出席。

商務參讚鄔沛民在講話時特別指出省州友好關係對雙方經貿發展的重要性。他高度評價俄勒岡州與中國的友好關係，盛讚俄勒岡中國理事會、俄州政商各界在推進與中國經貿往來和文化交流中所發揮的重要作用。

會上，鄔參讚提出協助俄州中小企業開發中國電商市場，並提出包括電商平台對接、市場定位、資源投入、人員培訓等具體建議。

鄔參讚還就州農業廳官員提出的中國海關第241號令的問題現場辦公，以幫助落實18種俄州出口農產品需要登記的相關事宜。他表示希望總領館能夠做為一座橋樑，以幫助俄勒岡州更多的產品出口到中國。

州參議員Lew Frederick、參議員Bill Hansell、眾議員David Broc Smith、參議員Lynn Findley、參議員Michael Dembrow等在發言中對新任商務參讚鄔沛民表示熱烈歡迎。指出，他們選區內的許多農副產品包括小麥、牛肉、木材等農副產品長期以來銷往到中國，在與中國的貿易中一直都是受益的。

眾議員David Broc Smith希望俄勒岡州能在全美做一個好的榜樣，增進地方政府

中國的經貿往來和文化交流。

議員們歡迎鄔沛民參讚來俄勒岡州訪問，Bill Hansell還邀請鄔參讚九月份到他家做客，同時體驗俄勒岡州著名的彭德爾頓盛會（Pendleton Round Up）。

耐克公司共政策高級總監Jessica Johnson在發言中表示，2021年是耐克公司與中國建立商貿關係40週年，希望繼續加強與中國的密切合作關係，同時歡迎鄔沛民參讚到耐克公司參觀。

與會嘉賓表示，多年以來，俄州與中國友好關係的不斷發展得到了兩黨、兩院，加上各級行政機關的大力支持，有著深厚的基層基礎，在當下復雜的國際形勢下更顯得難能可貴。

據州商務廳最新統計數據顯示，俄勒岡州對華出口總量在疫情期間提升了6%，為僅有六個享有貿易順差的州之一，全美排名第三。主要領域為電機（+60%）、工業機械（+72%）、油菜籽（+1000%）。