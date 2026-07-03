唐人街紅燈籠項目被叫停 質疑聲稱不夠多元

（綜合報道）波特蘭老城/中國城區燈籠項目近日再起波折。原本計劃在唐人街安裝新一批紅燈籠的工程，已於2026年6月開工，但在6月30日突然被叫停。相關人士表示，項目收到部分社區成員的關切，認為老城/中國城若只懸掛紅燈籠，可能不夠「多元」和「包容」，應在充分聽取社區意見後再繼續推進。

這一事件源於2024年4月。當時，波特蘭唐人街街道上方新掛起一排排燈籠，採用紅色和白色交替懸掛的方式，引發部分華人居民不滿。許多華人指出，在華人文化中，白色燈籠通常與喪葬有關，並非喜慶象徵。雖然大家未必迷信，但白色燈籠掛在唐人街上，容易讓人聯想到衰退和不吉利。

事後，老城社區協會（OTCA）及相關社區人士積極響應，於2024年5月將白色燈籠更換為紅色或其他更符合華人文化感受的燈籠，並作為整個波特蘭市政府的燈籠試點項目。經過長達兩年的繁瑣的討論、重新規劃、設計和最終的審批後，該項目全面實施，在老城/中國城更多的街區懸掛紅燈籠。新一批紅燈籠從中國訂購，並於今年6月開始施工。

但就在6月30日，項目突然被叫停。據了解，有人提出，老城/中國城並不只是華人歷史街區，歷史上也曾是多族裔聚居和營生的地方，其中包括日本裔社群。因此，有意見認為，街區公共裝飾不應只呈現單一文化符號，而應更能反映老城/中國城多元族裔歷史。也有人建議，紅燈籠項目應先舉行社區徵詢會，讓不同族群和居民充分表達意見，再決定如何推進。

目前，整個紅燈籠懸掛項目已暫停。相關單位預計將另行安排徵求意見會，聽取社區聲音後再作決定。

老城社區協會藝術、歷史與文化委員會成員、俄勒岡中華會館副主席李汝堯呼籲華人社區持續關注此事進展，積極參與討論，讓華人社區的文化感受和意見被聽見。

李汝堯表示，自己早在3年前就有關唐人街掛白燈籠的問題，提出了過建議，並提到了華人社區的文化擔憂和使用白色燈籠可能帶來的後果。然而，自己的當時建議並未被認真對待，才有了唐人街掛白燈籠的囧事。如今，在華人社區的努力下，終於要換回紅燈籠了，卻又發生變化。

李汝堯指出，唐人街燈籠不只是街道裝飾，也關係到華人社區對自身文化和歷史空間的認同。過去白燈籠事件已引發華人居民不滿，如今紅燈籠更換項目又因「包容性」問題被暫停，更顯示華人需要在公共事務中更積極發聲。

無論最終燈籠如何設計，華人社區都希望相關決定能尊重唐人街的文化背景，也避免再次出現忽視華人感受的情況。