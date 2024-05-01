唐人街掛白燈籠 引華人社區不滿 多方回應將盡快更換

(本報訊)近日，波特蘭唐人街新掛起了一排排的燈籠。這些燈籠採用了紅色和白色交替懸掛的方式，引起了部分華人社區居民的熱議和不滿。

部分居民指出，白色燈籠在華人文化中通常與喪葬有關，並非喜慶的象徵。居民表示，儘管大家不講迷信，但這白色燈籠總不免讓人聯想到波特蘭唐人街的衰退。有居民形容說，「白燈籠遠看像是死魚肚子裡拿出來的東西」，也有居民直呼「難看」。

針對此事，本報特別採訪了舊城區社區協會（OTCA）主席杰茜·伯克（Jessie Burke）和俄勒岡中華會館主席李汝堯。

俄勒岡中華會館主席李汝堯介紹說，在波特蘭市從未有過任何在馬路上空掛燈籠的准許證可申請。在過去，有組織希望仿效其他城市，在中國城的上空掛滿燈籠，特別是在節日時，更顯喜慶。但掛燈籠一事市政府一直未有批出。

三年前，老城社區協會決定向政府提出老城燈籠項目，作為全市的牽頭試點項目，如果獲得成功，有機會推廣到全市的其他地區。結果是成功了，但卻在唐人街出現了白燈籠。

李汝堯指出，自己雖然是老城社區協會的藝術文化委員會的聯合主席之一，但此次老城區燈籠計畫的具體負責人為協會成員之一，建築師 Tom Clark。藝術文化委員會僅為該項目提供建議，最終決策人是Tom Clark，包括燈籠顏色的選擇。

據李汝堯介紹，是藝術文化委員會中的唯一華裔美國人，而日裔社區也有通過俄勒岡日裔會館(JAMO)派代表出席。

李汝堯指出，自己曾親自發送了一封電子郵件，提出了有關燈籠類型和顏色的建議，並提到了華人社區的文化擔憂和使用白色燈籠可能帶來的後果。然而，自己的建議並未被認真對待，對此自己也十分不滿。

李汝堯透露，在收到的郵件回覆中，專門負責此次燈籠項目的Tom Clark寫道，「Are you sure?」(你確定嗎？)。隨郵件，Tom Clark還附上了一張拍攝於舊金山一家非常受歡迎的中國夜總會的照片，照片中的巷子裡正是交叉懸掛著紅色和白色的燈籠。

老城社區協會主席Jessie Burke強調，她自己並未直接參與燈籠的選擇過程。Jessie解釋說，儘管是她促成了項目的批准和資金支持，但燈籠的選擇是由老城藝術與文化委員會負責的。

Jessie強調，獲得市府批准在中國城懸掛跨街的燈籠並獲得資金支持，並不是一件容易的事，這項工作耗費了兩年時間才得以實現。她表示，有任何問題，都可以努力解決，但希望大家能了解整個項目過程是如何的艱辛。她還提到了，關於老城中國龍雕塑的問題，她在過去的五年來一直在跟進，並且終於獲得了移除這些雕塑的許可。此外，她目前也正在著手修復中國城的大門。

關於如何處理華人社區對此事的異議，李汝堯以及Jessie 均表示，會積極為華人社區發聲，盡快將白色燈籠替換為相同形狀的黃色或紅色燈籠。4月30日，專門負責此次燈籠項目的Tom Clark回復李汝堯，表示將在5月10日前把白色的日式燈籠換成紅色的燈籠。

波特蘭唐人街博物館將於5月10日晚上8點舉行燈籠點亮儀式。當晚，中華會館將通過點亮會館的陽台一同慶祝。

本次白燈籠事件，令人聯想到早年的中國龍和掛區旗的事件，中華會館主席李汝堯呼籲，關心華人社區福祉和唐人街發展的人士，能積極加入各社區組織、參與義工活動，在與華人有關的議題上積極發聲，通過選票來決定結果。目前在老城社區協會就只有李汝堯一名華人。