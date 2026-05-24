哭吧！俄勒岡油價再次飆升 創新高！

（本報綜述）俄勒岡油價持續走高，最新統計顯示，全州平均汽油價格已升至每加侖5.27美元，不僅明顯高於全美平均，也讓不少民眾感受到加油壓力加重。

根據GasBuddy對全州1307個加油站的調查，過去一週油價小幅上漲0.7美分。若拉長時間來看，目前油價比一個月前上漲32.2美分，比去年同期更大幅增加1.37美元，顯示油價在一年內出現明顯跳升。

相比之下，全美平均油價為每加侖4.47美元，過去一週反而下降1美分。不過，全國油價同樣呈現上升趨勢，比一個月前高出45.2美分，較去年同期上漲1.33美元。

從歷史數據來看，俄勒岡油價波動相當明顯：

2025年5月18日為3.90美元

2024年同期為4.36美元

2023年為4.09美元

2022年為5.11美元

2021年則為3.36美元

可以看出，今年油價已接近甚至超過2022年高點，並遠高於疫情後初期水平。

各城市油價也略有差異，其中波特蘭目前平均每加侖5.36美元，較上週微升0.8美分；尤金為5.25美元，反而下降4.2美分；塞勒姆約5.20美元，基本持平。

分析指出，近期油價上漲與多項因素有關，包括國際能源市場波動、原油價格走高，以及夏季旅遊旺季即將到來帶動需求增加。油價上升不僅影響通勤成本，也會進一步推高運輸與商品價格，間接增加民眾生活負擔。