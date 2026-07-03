哥倫比亞河峽谷野火延燒 小鎮居民緊急撤離

（本報綜述）哥倫比亞河峽谷附近一場野火持續延燒，華盛頓州萊爾（Lyle）一帶居民已收到撤離命令，多處熱門戶外休閒地點也被迫關閉。當地官員警告，乾燥草地與灌木助長火勢，火場截至週一上午仍未獲控制。

這場火災名為萊爾山火，最早於週日被發現。萊爾是華盛頓州基利克塔特縣（Klickitat）一個未設市小社區，人口約200人，位於哥倫比亞河沿岸。由於火勢在小鎮上方山坡燃燒，縣府週末對部分居民發布3級「立即撤離」命令，另有區域收到2級「準備撤離」通知。

消防官員表示，受華盛頓州中南部乾燥草地與灌木影響，火勢在週日迅速擴大至450英畝。截至週一上午，火災控制率仍為0%，意味著消防人員尚未建立有效防火線，火勢仍可能繼續擴大。

隨著火災延燒，萊爾附近兩處知名休閒地點也已關閉，包括道格河灘與萊爾櫻桃園。道格海灘位於哥倫比亞河岸邊，是熱門風帆衝浪與野餐地點。華盛頓州公園管理部門已全面關閉該公園，雖然該地點位於官方撤離區之外，但仍因安全考量禁止民眾進入。

另一處受到影響的是萊爾櫻桃園。這片由「哥倫比亞峽谷之友」管理的自然保護區面積約540英畝，以春季野花、山坡步道與開闊河谷景觀聞名。該組織表示，截至週一下午，保護區部分區域正在燃燒，部分步道路段也受到火勢影響。

這場野火發生之際，地方官員正持續警告，今年太平洋西北地區可能面臨艱難火季。近期已有報告指出，該地區數百個城鎮面臨的野火風險可能高於過去估計。乾旱、高溫、強風與可燃植被累積，都可能讓火災更容易發生並快速蔓延。