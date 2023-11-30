哈密瓜染沙門氏菌 致2死45人住院

(本報綜述)據美國疾病控制和預防中心（CDC）最新安全警告，與哈蜜瓜相關的沙門氏菌爆發已導致99人感染，其中包括2人死亡，45人住院。截至11月24日，涉及的州數達到32個。

食物中毒報告爆發始於2023年11月17日，調查仍在進行中。受影響的哈蜜瓜包括包括貼有「Malichita」、「4050」和「墨西哥產品/produit du Mexique」等標籤的生鮮哈密瓜，以及貼上Vinyard黃色標籤或Fresh紅色標籤的切片哈密瓜。

另外阿爾迪(ALDI)旗下分裝的哈密瓜和鳳梨也受到影響，還有Freshnessguarantee和RaceTrac生產的切片哈密瓜、時令綜合水果等混合水果盒，均分裝成透明方形或圓形塑膠容器出售。

此次食物中毒事件的受害者，在食用6小時至6天內出現沙門氏菌感染症狀，包括腹瀉、發燒和腹部痙攣。大多數人在4到7天內恢復，但兒童、65歲以上的成年人和免疫系統虛弱的人可能出現更嚴重的病症，需要醫療治療或住院。

CDC呼籲民眾不要食用任何受影響的哈蜜瓜和其他水果產品，應將其丟棄或歸還購買地點。同時建議使用熱肥皂水或洗碗機清洗可能接觸到受影響水果的器皿和物體表面。對於出現沙門氏菌的嚴重症狀，如高燒達到、102°F、腹瀉超過3天且無好轉、出現血便、嘔吐無法攝取液體以及脫水跡象，應立即就醫。

商家應停止銷售或供應受影響的哈蜜瓜和含有受影響哈蜜瓜的產品，並清洗和消毒可能接觸到受影響水果的物品和表面。