呼吸道疾病病例激增 多種病毒同時來襲

(本報綜述)今年流感季節特別嚴峻，百日咳（又稱百日咳菌感染）和諾如病毒的傳播也導致大量感染病例。俄勒岡州道格拉斯縣（Douglas County）受影響尤為嚴重，當地的南安普夸高中（South Umpqua High School）因學生大規模染病，本週被迫停課三天。

該校有高達57%的學生因病缺課。學區總監艾瑞卡·貝爾表示：「學生們將在長週末後返校，希望這段時間足以讓大家康復，防止病毒進一步傳播，並讓我們有機會對校舍進行徹底清潔。這種情況極為罕見，我從未因學生生病人數過多而不得不關閉學校。」

俄勒岡州衛生局傳染病與疫苗接種醫學主任保羅·奇斯拉克表示，今年的流感季節比往年更為嚴重。「過去的某些年份，波特蘭地區的住院病例僅約400例，而今年已超過1200例，且仍未見減緩跡象。」

他指出，疫苗接種率低是導致疫情嚴重的部分原因。「許多人仍未接種流感疫苗、百日咳疫苗或COVID-19疫苗。」

道格拉斯縣公共衛生局公共信息官瓦妮莎·貝克說：「我們縣已多年未出現百日咳病例，這次疫情有些異常。」奇斯拉克博士進一步解釋，這可能與COVID-19大流行期間的社交距離和口罩措施有關，當時幾乎沒有百日咳病例，而現在疫情捲土重來。

此外，美國疾病控制與預防中心（CDC）的最新數據顯示，全美範圍內四種主要病毒正在同時流行，被稱為「四重疫情」，包括COVID-19、呼吸道合胞病毒（RSV）、流感和諾如病毒。

由於這些病毒透過飛沫傳播，例如咳嗽或打噴嚏時的唾液接觸，專家建議民眾保持良好的衛生習慣，包括勤洗手、接種疫苗、生病時留在家中，以減少病毒傳播風險。