呈獻特色文化 織就互鑒紐帶 「走進福建木偶藝術 在線活動圓滿結束

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡中國理事會、福建省外辦、漳州市外辦、漳州市布袋木偶傳承保護中心聯合舉辦的「走進福建木偶藝術」活動，於本地時間5月26日下午在線舉行。

福建省外辦美大處副處長殷丹，漳州市外辦主任楊尚龐，漳州市文旅局副局長曹明福，漳州市外辦副主任何華成，漳州市對外友好協會專職副會長吳鴻志，漳州市外辦國交科科長盧美蓮，漳州市布袋木偶傳承保護中心成員。俄勒岡中國理事會執行主席藍進，副主席應書琪、Charlotte、理事陳曦真、張善博等理事會成員。以及俄勒岡州Xstream國際學校、國林國際學校、希望中文特許學校、彩虹橋中文融入學校的一百多名學生和教師，及各界朋友在線參加了活動。

本屆「走進福建木偶藝術」活動，設置了線上參觀漳州木偶藝術展示館、木偶頭雕刻技藝演示、經典木偶戲劇目《大名府》表演、手指功練習、大師教授製作紙偶、互動問答等環節。

漳州市布袋木偶表演藝術省級傳承人陳黎暉，木偶頭雕刻省級傳承人楊君煒，木偶手工制作李智傑等木偶藝術家們傾情參與，與本地小學生們線上互動熱烈。他們帶領師生

家長們線上參觀漳州木偶藝術展示館，為觀眾介紹中國傳統戲劇角色，並展示木偶制作過程。小朋友不但跟隨福建的木偶大師線上學習用回收材料做紙偶熊貓，還跟隨大師們練習操縱木偶的基本動作。

經典劇目《大名府》劇中人物造型栩栩如生，藝術家們表演細膩精湛。舞獅、變臉、長綢舞、吐火等木偶表演更是精彩紛呈，令人歎為觀止。

「走進福建木偶藝術」活動呈獻了一場極具民族特色及地域風格的傳統布袋木偶表演，讓本地觀眾特別是小學生們通過在線方式得到身臨其境的體驗，感受漳州布袋木偶戲的藝術魅力，認知博大精深的中華傳統文化。

俄勒岡中國理事會副主席應書琪在致辭時表示，「走進福建木偶藝術」活動，能讓我們更好地了解中國文化，增進相互理解。俄勒岡中國理事會的使命就是拉近俄勒岡與中國的距離，一起學習、增進友好、共促合作。

Xstream國際學校創辦人陳曦真表示，木偶戲不僅講述了有趣的故事，還承載著中國人民的智慧、歷史和文化。今天大部分學生是首次觀看中國木偶戲，大家都非常興奮，期待未來有更多的交流項目。

福建省外辦方面表示，福建是非文化遺產大省，包括木偶戲在內共有八個項目入選聯合國教科文組織的非遺名錄名冊。省外辦將繼續深挖本省特色資源，積極打造對外文化交流品牌，進一步加強福建與國際友城的人文交流，織就文明互鑒的紐帶。

據了解，本屆活動是俄勒岡中國理事會2022年度「文明對話

系列活動的首場演出，隨後還將舉辦天津市有關非物質文化遺產方面的推介活動，敬請關注。（圖片由俄勒岡中國理事會、漳州市布袋木偶傳承保護中心等提供）

圖片說明：

01-「走進福建木偶藝術」活動在線舉行

02-學生們在線參觀漳州木偶藝術展示館

03-線上學校製作紙偶熊貓

04-小朋友們製作的紙偶熊貓

05-小朋友們製作的紙偶熊貓

06-小朋友們製作的紙偶

07-小朋友們製作的紙偶

08-小朋友們在製作紙偶

09-長綢舞表演

布袋木偶表演

木偶舞獅表演

布袋木偶表演

木偶吐火表演

14-大師教授木偶製作