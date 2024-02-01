吸毒比吸煙還「自由」！ 市議會領袖「感到沮喪」

(本報綜述)據福克斯新聞報道，波特蘭市政府領導感到沮喪，指責波特蘭市有關香煙的限制規定比對芬太尼的限制更為嚴格，稱這一局面為「瘋狂」。市長泰德·威勒表示，州法律和法院的限制了市政府打擊毒品和無家可歸問題的能力，呼籲立法者在即將舉行的立法會議中提供協助。

波特蘭市議會在過去一年通過了兩項針對毒品使用和無家可歸者營地的主要法案，但很快遇到了阻礙。其中一項禁止公共毒品使用的條例已被通過，但該法律不能生效，需要等到州議員通過相應的法律允許執行該法律。市議會還通過了一項禁止露宿者在特定時間內露營擋住門店或人行道通道的法案，但該法案遭到訴訟，因而無法執行。

委員明格斯·馬普斯批評說，波特蘭市可以針對吸煙做出規定，卻不能對芬太尼的吸食做出約束性的規則，這一城市立法現狀，需要改變。市長惠勒呼籲州長、立法機構和縣政府與市政府合作，改變現有的無家可歸者清理和毒品政策。

在即將開始的州議會短期議會上，立法者對110法案進行改革，該法案將少量持有毒品合法化。目前，持有毒品在該州被視為E級違規行為，警方可以對違規者開出100美元罰單。如果嫌疑人致電熱線完成治療評估，罰款可免除。然而，違規者中，幾乎沒有打電話完成治療評估或支付罰款。執法不嚴的現狀使得在公共場所的毒品使用和過量服用情況在波特蘭等地區急劇上升。

多項民意調查顯示，俄勒岡居民支持重新將硬毒品定為犯罪行為，並將治療視為強制執行，而不是選擇性的作為替代監獄。馬普斯和萊恩都將改革視為「常識之舉」。

市長威勒表示，他需要州長、立法機構和縣政府與市政府合作，即使這意味著改變對無家可歸者清理和毒品政策的看法。他表示市議會已經統一了立場，但如果法院、立法機構和其他政治影響力者繼續阻礙他們，將使工作變得更加困難。威勒補充說，他們將努力找到其他解決方案，但如果能夠達成共識，那將更好。

在由民主黨控制的聯合成癮和社區安全應對委員會上，立法者提出將毒品持有罪升格為C級刑事罪行(該州最低的犯罪分類)，最高可處以30天監禁、1250美元罰款，或兩者兼施。俄勒岡州共和黨则希望將芬太尼、海洛因和甲基安非他明等毒品的持有升格為最高級別的A級刑事罪行，要求使用者接受治療以避免監禁。如果定罪，毒品使用者可能面臨最高一年的監禁、6250美元罰款，或兩者兼施。对于持有毒品的刑事处罚，两档的意见分歧过大。然而，立法者將在下個月特殊會議開始後，僅有35天的時間達成協議。