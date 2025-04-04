吸毒上頭闖紅燈致兩死　男子被判有罪

（本報綜述）俄勒岡克拉克馬斯縣（Clackamas）一男子在服用迷幻毒菇後駕車失控，闖紅燈高速衝撞兩輛車輛，造成兩人死亡、兩人受傷。該男子日前遭陪審團裁定多項罪名成立，將於5月面臨正式量刑。

現年23歲的富林頓・威廉・弗雷澤三世（Fullington William Frazer III）被判犯下兩項一級過失殺人罪（Manslaughter）、毒駕（DUII）、危險駕駛、兩項危險他人罪及兩項四級攻擊罪。

這起致命車禍發生於2023年12月30日晚間8時前，地點位於米爾瓦基市（Milwaukie）東南Freeman路與224號公路交叉口。當時弗雷澤駕駛駕駛汽車，在服用致幻蘑菇後神志不清，以時速60英里闖紅燈，接連撞上兩輛車子。

車禍造成24歲的乘客、也是弗雷澤的室友被拋出車外，當場死亡；被撞車輛37歲的駕駛員亦當場罹難。另一輛被撞車內的駕駛與乘客則受到不同程度傷害。

檢方指出，弗雷澤事後行為極為異常，當警員詢問是否需要醫療協助時，他竟回應：「我只需要愛。」在送醫過程中，他甚至無法記得自己車內有乘客，當被告知有兩人死亡後，還反問「他們還好嗎？」

血液檢測證實他體內含有致幻蘑菇成分，屬毒駕行為。更令人髮指的是，檢方表示，弗雷澤在看守所內曾笑談自己室友的死亡，態度冷漠，引發公憤。

據悉，弗雷澤在案發前已有前科，包括2021年因公然猥褻被判緩刑，以及2023年3月在波特蘭發生一起單方高速車禍。

本案預計於2025年5月2日宣判刑期。檢方強調，這起事件再次凸顯毒駕的嚴重後果，也提醒社會大眾，吸毒上路不僅是違法，更可能奪走無辜生命。