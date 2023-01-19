吳京主演　劉德華特別演出《流浪地球2》大年初一波特蘭上映 參加『金兔歡躍迎新春』有機會贏取戲票

（本報訊）在青島東方影都置景拍攝的春節檔國產科幻大作《流浪地球2》定檔於2023年1月22日（大年初一）同步在北美地區重磅上映，Well Go USA負責發行，將在超過125家北美影院播放，其中包括30塊IMAX螢幕。

在俄勒岡州，有兩家電影院上映：

波特蘭市：Century 16 Eastport Plaza（東南82街，Eastport商場內）

－尤金市：Regal Valley River

科幻钜獻《流浪地球2》由郭帆執導，劉慈欣原著及監製，吳京、李雪健、沙溢、王智、寧理領銜主演，劉德華特別演出。

電影《流浪地球2》根據劉慈欣同名小說改編，是2019年《流浪地球》的前傳，以提出計畫將建造1萬座行星發動機的時代為背景藍圖，主要講述“太陽危機”來襲，世界末日即將降臨，人類文明的延續將面臨巨大挑戰。人類決定開啟流浪地球計畫，帶著地球離 開太陽系，尋找新家園的精彩故事。電影在青島影視基地拍攝完成，置景面積空前巨大近100萬平米。

記得2019年的時候，電影《流浪地球》的北美發行，不少網友通過社交平臺詢問上映的情況，在華語電影舉國驚歎高喊“科幻元年”之際，時光飛逝轉眼四年的時間過去了，電影《流浪地球2》再次登入北美院線主流市場。