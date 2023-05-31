台灣名廚蒞臨本地台灣美食國際巡迴講座大受歡迎 眾嘉賓現場互動氣氛熱烈

（本報記者俄廣才攝影報導）做為2023年度慶祝台美人傳統週重要活動之一，以推介「極品台灣蔬食饗宴」為宗旨的波特蘭站「台灣美食國際巡迴講座」，於5月29日晚在東南區魚樂軒餐廳舉行，二十圍坐席賓朋滿座。

駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任吳曉竹，俄勒岡台灣商會會長傅昶璁，波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭，大波特蘭台灣同鄉會會長曹凱傑，北美洲台灣婦女會俄勒岡暨西南華盛頓州分會會長嚴灼真，台灣人公共事務會俄勒岡暨華盛頓州西南分會會長林曉瑤，都會局委員黃大綱，俄勒岡代州務卿Cheryl Meyer，駐西雅圖經濟文化辦事處副領事楊子賢等嘉賓出席晚會並先後致辭。表示，通過舉辦慶祝台美人傳統週活動，促進台灣與僑社之間的緊密聯繫，透過與海外主流社會合作交流，提升台灣美食的知名度，行銷台灣多元文化。台灣美食國際巡迴講座，將有助於促進台灣美食及本地餐飲業的發展。

本次活動是由僑委會、俄勒岡台灣工商聯盟暨西南華盛頓州聯合主辦，大波特蘭台灣同鄉會、台灣人公共事務會俄勒岡暨西南華盛頓州分會、北美台灣婦女會俄勒岡暨西南華盛頓州分會、波特蘭高雄姊妹協會等機構協辦的。

來自台灣，從事餐飲業工作40多年並多次榮獲美食國際獎項的雙橡園國宴主廚蔡萬利，和世界名廚果雕競賽金牌獲得者楊勝凱做了現場示範，講授如何製作最具台灣風味的蔬食，並為當晚的宴會推出了由主廚烹製的《素八寶魚翅羹》、《素東坡肉》、《素魚香龍鳳腿》等國宴銘品。

講台上，台灣國宴名廚蔡萬利親自演示。代州務卿Cheryl Meyer、都會局委員黃大綱、中華會館主席李汝堯等，眾嘉賓踴躍上前一試身手。名廚教得仔細，嘉賓學得認真，一件件比較成型的「作品」最終出自了每位嘉賓之手，陣陣掌聲與歡笑聲令現場氣氛熱烈而溫馨，美食國際巡迴講座大獲成功。

國宴主廚蔡萬利在接受采訪時表示，以從廚40多年的經驗來說，首先是要喜歡這項工作，把它當做一項事業用心去做，不斷地研發、精進。蔬食是大自然賜予我們的、唯一的原汁原味的食物，提倡蔬食也是為改善氣候變暖盡一份心力。家庭蔬食的烹飪要求不要太高，循序漸進會逐步創造出屬於每一個家庭的不同的風味美食。

俄勒岡台灣商會會長傅昶璁在接受采訪時表示，通過活動推廣台灣美食到國際舞台，展現台灣美食的魅力。在台灣，蔬菜的種植有著崇尚自然規律的特點。隨著飲食結構與飲食觀念的變化，越來越多的人士開始崇尚蔬食，以保持一個快樂的心態和一個健康的身體。

2023年度「台灣美食國際美巡迴講座」，還曾於早一天的5月28日，在Chuck’s Produce & Street Market成功舉行。

蔡萬利與楊勝凱現場向來賓們講授了《彩虹食蔬佐五味》、《素東坡肉》、《香椿酥餅》、《芋香龍鳳腿》、《素八寶魚翅羹》等五道蔬食的烹製過程。

溫哥華市長Anne McEnerny-Ogle應邀出席講座，並參與了現場廚藝學習互動活動。