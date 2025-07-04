受關稅影響 耐克產品預計全面漲價

（本報綜述運動用品巨頭耐克（Nike）近日宣布，由於總統特朗普對進口商品徵收新一輪關稅，公司預計未來一年將因此增加約10億美元成本，將透過分階段調漲產品價格來彌補損失。

耐克總部位於俄勒岡州比弗頓，絕大多數鞋類和運動服裝都在海外生產。自今年4月起，特朗普政府對所有進口商品普遍徵收10%的關稅，其中部分商品稅率更高。中國作為耐克重要的生產基地，也成為關稅影響最嚴重的國家之一。

耐克財務長馬修·弗蘭德在財報會議上向投資人表示：「根據目前的新稅率，我們估計增加的總成本約為10億美元。我們計畫逐步分擔這筆費用，並將影響降到最低。」

為了減輕衝擊，耐克表示將逐步調高產品售價，並把部分生產線從中國轉移到其他關稅較低的國家。公司執行長艾略特·希爾透露，目前約16%的鞋類在中國生產，未來一年將減少到不到10%。

弗蘭德說，耐克將從今年秋季開始實施「分階段、精確調整」價格的策略，也就是針對不同產品分批調價。

除耐克之外，俄勒岡多個依賴進口的行業也受到新關稅衝擊，包括農業、科技和建築業。根據美國普查局外貿數據，去年俄勒岡州進口總額超過280億美元，主要來源國包括中國、台灣、加拿大和日本。

儘管營運面臨挑戰，耐克仍保持獲利。上個財政年度公司報告淨利潤32億美元，但比前一年的57億美元明顯下滑。