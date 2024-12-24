反移民公開信在俄勒岡流傳 煽動舉報無證移民！

(本報綜述)最近，一封名為《棕色人種清除計劃-第一步》（The Brown Round-Up Part 1）的信件在俄勒岡州沿海地區流傳。信件中，作者向特朗普的支持者呼籲，在特朗普1月份上台後，協助政府執行大規模驅逐無證移民的計劃。這封信從12月初開始散播，已送達包括林肯郡小鎮托萊多市(Toledo)市長羅德·克羅斯和市議會成員在內的多位當地官員手中。

信中聲稱，從2025年1月底開始，美國將展開史上最大規模的行動，目標是驅逐大量無證移民，特別針對有色人種。信件鼓勵收件人舉報他們認為非法居留的人士，並列出要重點監視的具體地點，包括天主教堂停車場（因為認為有許多無證移民參加禮拜）、購物中心、學校接送區域、建築工地和園藝公司等。信中還警告，來自鄰近州如愛達荷和蒙大拿的移民可能會遷入俄勒岡，要求當地民眾加強防範。

信件提到，特朗普在2025年1月20日宣誓就職後，國土安全部（DHS）將提供舉報無證移民的聯繫方式。被捕者將暫時關押在縣監獄，直到德州的移民營地建成。信中甚至提到，可能會有更多房屋因驅逐行動而上市，並把這與二戰期間日裔美國人被關進集中營的歷史相提並論。

林肯郡警長柯蒂斯·蘭德斯強烈譴責這封信件的內容。他在Facebook上發表聲明，稱信中提倡的行為會傷害社區，並加劇分裂。他呼籲民眾不要參與此類行動，並強調警局不會將公民身份信息提供給移民及海關執法局（ICE）。蘭德斯指出，這封信的內容不僅不合法，也與當地政策相悖。他還補充道：「我們不執行移民法，這些建議不符合我們的政策或價值觀。」根據俄勒岡州的「庇護法律」，地方執法機構被禁止協助執行聯邦移民法。

儘管這封信件的分發受第一修正案保護，但執法部門擔心其背後可能存在更大的組織行動。蘭德斯透露，警局已通知聯邦調查局（FBI），並表示會密切監控局勢發展，「目前我們認為這是一個局部事件，但我們希望提前將其列入監控範圍，以防問題擴大。」

這一事件發生之際，特朗普任命前ICE局長湯瑪斯·霍曼為「邊境沙皇」。霍曼近日公開表示，將加大驅逐行動力度，並派遣執法人員到庇護城市執行政策。