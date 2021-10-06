又到醉人的紅葉季節 俄勒岡最美秋色就在這裡！







一年中最美的季節來了！每年踏入日短夜長的日子時，就是欣賞本州最美麗的秋色時份：五彩斑爛的樹林和碧綠的峽谷，點綴出的一個夢幻世界！

在俄勒岡州，秋色隨處可見：整個威廉米堤山谷（Willamette Valley）、沿海地區、喀斯喀特山脈（Cascade Mountains），甚至是高海拔的沙漠地帶，要觀賞這秋色漸濃的景緻，則需取決在哪個地方和時間。

喜愛欣賞紅葉的人士，專家提醒您，一定要記住10月11日這日子。因為這是本州大部分地方都有著最漂亮景色的時間，到了10月25日那一周，只剩下本州的西南部仍能見到秋天的顏色，而到11月，幾乎所有的紅葉秋景都會消失。

以下是旅遊專家建議的俄勒岡州觀賞紅葉秋景的最佳時段和地點：

10月11日一周：喀斯喀特（Cascades）、俄勒岡州遠東地區擁有最佳秋色的時段；西北和較遠的東部，亦是接近最佳的觀賞期。同時也是趁因下雪而被封前到山區和沙漠高地，如斯坦斯山（Steens Mountain）等，捕捉秋色的最佳時機。

10月18日一周：西北部、所有東部、威廉米堤山谷中部和中部海岸的景色都是最漂亮的。波特蘭地區的居民只須在家附近就能看到美麗的秋色。本德（Bend)和中部其它地區，同樣也是士處處秋景。

10月25日一周：威廉米堤山谷中部、中部海岸和西南部海岸皆接近最佳欣賞期。尤金市(Eugene)和格蘭茨帕斯(Grants Pass)有最漂亮的秋色，要看令人驚嘆的海岸秋色，新港市（Newport）和佛羅倫斯（Florence）則是最佳的選點！

11月1日一周：是西南部海岸的觀賞期，也是觀賞本州秋色的尾聲。在班登（Bandon)和布魯金斯(Brookings)等地的紅杉樹，將呈現多層次豐富的色彩，就像是給你看一場壓軸的好戲。