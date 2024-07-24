又一縣表決通過 俄勒岡東部13縣有意加入愛達荷州

(本報綜述)近期，克魯克(Crook)縣的選民通過了一項投票議案，表達了他們對「大愛達荷州」運動的支持。此次投票標誌著俄勒岡東部13個縣中又一個縣的居民明確表示希望重新劃定俄勒岡和愛達荷州的邊界。這一議案以53.44%對46.56%的比例獲得通過。

大愛達荷州運動（Greater Idaho Movement）是一個倡議將俄勒岡州東部和南部的一些縣劃入愛達荷州的運動。該運動的支持者認為，這些地區的文化和經濟利益更接近愛達荷州，而不是俄勒岡州的沿海地區。

「大愛達荷州」運動的執行董事馬特·麥考在投票結果公佈後表示：「俄勒岡東部的選民已經明確表達了他們希望推進邊界談判的願望。隨著克魯克縣的最新投票結果，立法機關和州長再也沒有理由忽視人民的意願。我們呼籲州長、眾議院議長和參議院主席與我們坐下來討論改變俄勒岡東部居民治理方式的下一步，以及立法機關開始舉行聽證會，討論潛在的邊界變化會是什麼樣子。」

不过，投票議案的通過並不能立即改變邊界，縣政府沒有這一權力。他們唯一能做的就是將選民的意願傳達給州政府，最終的決定權在州政府手中。

愛達荷州眾議院在2023年2月通過了一項決議，呼籲兩州立法者就重新劃定邊界線進行正式談判。然而，這些努力至今未能促使俄勒岡州立法者採取進一步行動。

重新劃定州邊界不僅需要俄勒岡州立法者的批准，還需要愛達荷州政府和國會的批准，過程複雜且需要多方協商。美國參議員和一些政治領袖對此運動持懷疑態度，認為邊界變更的可能性較小。