參加今次奧運會的美加華裔運動員

每次奧運會上，中國觀眾最期待看到的無疑是中國健兒的身影。不過華夏兒女遍佈全球。

來自世界各地的代表團中也經常出現華人面孔。

本次東京奧運會，美國隊出征奧運的六名乒乓球隊員中有四名華人運動員：劉娟、王慧靜、張安(Lilly Zhang)、周鑫。加拿大也有不少華人面孔，其中不乏多次參加過奧運會名將！

張安：曾參加倫敦奧運會 最崇拜張怡寧

張安是四名華人運動員中唯一一名在美國土生土長的運動員。曾被評為“國際乒聯年度突破新星”，她說自己最崇拜的乒乓球明星是張怡寧。張安7歲時就開始打乒乓球，隨後開始參加俱樂部，10歲進入美國國家少年隊。11歲時進入美國18歲以下國家隊。12歲進入美國女子國家隊。

曾在中國訓練的張安說，她的中國對手“簡直是閉著眼都能打球”。因此在加州伯克利攻讀心理學本科學位期間，她一度決定乖乖上學，每月只訓練一兩次，幾乎不參加比賽。

2012年張安作為美國乒乓球代表隊中年紀最小的隊員參加倫敦奧運會，同年她在北美洲乒乓錦標賽上首次奪得女子單打的金牌。

劉娟：因傷病隱退 為奧運夢復出

劉娟1985年出生在中國武漢，曾在2001至2006年間效力中國國乒，2011年移民美國，第二年就獲得美國公開賽女單冠軍，2018年又拿下美國女單冠軍與女雙冠軍；因未入美國籍，她錯過了倫敦和裏約奧運；直到去年在加州奪得奧運選拔賽冠軍，已入籍美國的劉娟方得以代表美國出征東京。

這是劉娟第一次出戰奧運會，這也是她一生的夢想；東京奧運因新冠疫情延期了一年才舉行，讓今年已36歲的劉娟格外珍惜；除了女子單打，她還將出戰女子團體賽；劉娟感謝在美華人為她加油，表示一定會專心打好每一場比賽。

王慧靜：不惑之年 意外收穫參賽資格

曾經入選中國國家青年隊的王慧靜，已過40歲，此次參加日本奧運會是因男友偷偷為她報名選拔賽、才意外取得奧運參賽資格的王慧靜，出生於天津，24歲時前往日本，三年後移居美國；她從未想過還有機會實現奧運夢，認為這是給人生錦上添花。

王慧靜出生於中國天津，從小與外公外婆生活，五、六歲開始學習乒乓球。2004年24歲的王慧前往日本千葉縣教授當地人乒乓球，三年後赴美國。相較於年輕的乒乓球選手，王慧靜表示她也擔憂自己的體力，且平日須以教球為主，選拔賽訓練時間並不多，但她抓緊每分每秒備戰，不想輸得太慘。

她說從未想到自己在不惑之年能實現奧運夢。在奧運選拔賽中，王慧靜擊敗多位年輕選手，“意外”獲得代表美國參加東京奧運團體賽的資格；她說實現奧運夢是一件錦上添花的事。

周鑫：參加奧運會將是一生的榮譽

和王慧靜一樣，周鑫也是原中國國家隊隊員，他自6歲開始學習乒乓球，逐步走上職業道路。在中國國家隊時，周鑫曾和張繼科在一個隊中，他坦言，我很喜歡張繼科打球的風格。

周鑫今年已33歲，這是他移民赴美後首次代表美國參加奧運會，他說這將是他一生的榮譽。

加拿大隊也都是華人面孔

除了美國隊有不少華人面孔，加拿大隊本次也有不少華人選手，其中包括參加過三次奧運會的32歲女球員張墨，以及參加過兩次奧運會的35歲球員王臻。

有一半華人血統的21歲新秀夏仲文（Jeremy Hazin）也將代表加拿大參加男單比賽。

羽毛球也是亞洲球員的一個優勢專案。

出生於香港的李文珊(Michelle Li)自幼隨家人移民到加拿大。李文珊在加拿大國內排名第一，曾代表加拿大參加了倫敦奧運會和裏約奧運會，但都沒能站到最後的領獎臺上。這次東京之行，她的目標就是一枚奧運獎牌。

19歲的楊燦(BrianYang)也將代表加拿大羽毛球隊參加奧運角逐，他曾是加拿大最年輕的全國冠軍，並在泛美錦標賽和青年奧運會上奪金。

在擊劍隊中則可看到被視為加拿大女子花劍“希望之星”的16歲選手郭子嘉(Jessica Guo)。首度參加奧運的她曾獲世錦賽、泛美運動會金牌，目前成績在加拿大排名居首。