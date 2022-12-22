即將上任州長的科特克責任重大

（本報綜述）俄勒岡州州長選舉，由民主黨的科特克（

）勝出，令到寄望能結束40年民主黨執政局面的人士感到失望。本地有媒體形容科特克今次贏得的獎品是一個超級大的爛攤子。更笑說，一向喜歡美式英雄漫畫的科特克，今次真的要做個超級英雄才能將一大籮的問題擺平。

媒體指出科特克在1月9日宣誓就職後要面對的情況：俄勒岡州的露宿者比率是全國最高；在獲得心理健康和成癮服務方面接近全國最底；高中畢業率在全國排名最低之列；本州最大的私人雇主：英特爾（Intel）正面臨財困，並且還在觀望未來的發展。

在競選期間，以無黨派身份參選的約翰遜也曾這樣說過：我們的街道充斥著毒品、犯罪和暴力。 我們允許不識字的孩子正常地畢業；全州 18%的人認為政府做得好，其他則認為政府已偏離正軌，而本州有八個縣要投票決定離開俄勒岡州這大家庭，轉投歸向其它州。

估計科特克定出了她執政的藍圖在當選後已立即籌組新班底，定出龐大的預算，並要避免承繼布朗州長的全國政績最差的命運。根據科特克所說的，專家估計下面是她上任後會立即行動的清單。

清理露宿者

首先她會清理街道，並扭轉本州的房屋供應問題。數據顯示，與露宿者有關的連串問題以及房屋短缺是選民最關切的問題。科特克已計劃上任即宣佈本州進入無家可歸緊急狀態。

原來科特克在竟選期間早已跟波特蘭市長惠勒聯系，商討包括派出更多外展人員與露宿者接觸，按他們的需要聯絡有關的福利資源，同時亦發展更多有管理的庇護場等。惠勒市長亦早在宣佈其大規模解決露宿者問題的計劃前，就已先向科特克解說計劃的內容。市長表示，科特克將繼續與市政府商討合作的可能性。科特克為自己設下目標：在2025年前，結束所有退伍軍人，有孩子的家庭，單身年輕人及65歲以上長者等群體的露宿生涯。

有社區組織人士指出，科特克已有一些能在短時間内改變現狀的策略。亦提到科特克跟現時政府的做法不一樣。現時政府花費大量資金讓有屋住的人留在原地，而科特克則聚焦將街上最脆弱的人移入屋。他們表示，為了讓公眾有信心，新政府一定要讓人看到街上的露宿者和垃圾都有明顯減少。

科特克亦曾說過，本州會在2033年前建造足夠的房屋讓所有露宿者都能有住屋。估計科特克最直接的工具是俄勒岡州住房和社區服務部，通過稅收抵免為廉租住屋提供資金。但有批評指該機構行動緩慢，未能應對本州的住房危機。

不同熟悉本地廉租公寓發展的人士均認為，科特克可運用政府的權力推動不同形式的廉租住屋，包括活動房屋。並要求波特蘭市加快批出建築設計和許可證，這一直是建房發展遇到最大的障礙。

增加心理健康和成癮治療服務

科特克在一次訪問中提到，她已厭倦州衛生局在應對心理健康和成癮治療服務的無能，更提到在她上任後，兩名州衛生局官員將會消失。而本州唯一一家治療心理健康的醫院－俄勒岡州立醫院床位嚴重不足。

去年，以科特克為首的立法者，撥款10億美元用於心理健康服務。 在未來兩年內，還有 3億美元將用於110號提案的成癮治療，同時她亦並將娛樂性大麻的稅收轉移到新服務上。科特克說，患者和所有州民都應該看到他們所繳納的稅款能用得其所。她指出，事實是要做得更好，不是全與資金有關，而是如何建立一個有效的機制。

支持加強服務的團體表示，過去州衛生局只聽取大型非盈利機構的意見，卻沒有了解流浪街頭人士真正的需要，他們相信未來兩年的資金如能有效地使用，這將會大大改進目前的困局。

限制政治捐款金額

俄勒岡州是全國僅有五個州是沒有在州選舉中設政治捐款上限的州之一。在今次的州長選舉中，科特克花了2,950萬元，她的兩名對手則花了近4,000萬元，其中包括來自耐克（Nike）的聯合創始人奈特的575萬元。科特克本人贊成設限制，推動這政策的「誠實選舉」組織建議每名捐款人最高捐款額為2,000元。

縮小本州城鄉的差距

科特克在宣佈勝利時承諾過，她會成為每位俄勒岡州州民的州長，並會努力彌合州內的分歧，及願意與各地社區溝通，與那些想要找到解決方案的州民合作，聯手解決問題。

科特克僅在俄勒岡州36個縣中的7個縣獲勝。在過去的20年，本州紅色縣變得更紅，藍色縣變得更藍。要扭轉這一趨勢並不容易，大部份農村地方的州民都不認識她。有兩位資深共和黨議員表示，如果科特克能夠出現在農村社區，並在州議會中推動解決住房、露宿者和經濟機會等問題，她就能贏得民心。因為這些問題不只是波特蘭獨有，在很多東部的城鎮，情況比波特蘭更差。議員們指出，在農村社區生活的州民一直感到被政府忽略。

將對州政府官僚採取強硬態度

在競選期間，科特克毫不留情地批評布朗州長、她的民主黨同僚和州政府部門。她曾表示，對此感到厭倦，很多事情並未有按照預期的運作。她將矛頭指向布朗和許多向州長報告的的主管級領導，而不是普通僱員。

她表示：作為下一任州長，她會將責任交給經理和領導層，他們要知道按計劃，按時間表來完成工作。有政治專家指出，科特克是否願意在政府各部門推行問責制，就看她如何看待本州K-12的教育。

科特克批評布朗在沒有重新開放學校的情況下先為教師接種疫苗，並稱目前的考試成績“不可接受”。 因此有理由相信她會要求問責。科特克特別提到，學生成功法案和公司所得稅帶來的強勁收入意味著州政府不是無資金來源。州民要求政府在花費納稅人的金錢後能有好的結果是公平的。

科特克以上所提出的，可歸納為承諾更有效地使用納稅人的錢。她沒有說太多有關如何發展經濟，如何確保稅收能持續為服務提供資金等工作。俄勒岡州是全美少數沒有銷售稅的州之一，這意味著協助私營企業留住員工是非常重要，這樣政府才有足夠的所得稅來運作。

曾經與科特克合作過的商界人士對她非常有信心，他們說，科特克是願意聆聽的人，只要您有好的計劃，是有益於本州的，她將會是一名好的合作伙伴。