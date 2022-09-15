勁歌金曲賀中秋 三家聯合主辦 特邀加州歌手

（本報記者王星報道）由砵崙協勝公會、粵劇藝術中心、夢工場娛樂廣告聯合主辦的「月團圓人長久——中秋勁歌金曲文藝晚會」，9月9日晚在「漁樂軒」大酒樓舉行。

砵崙僑界有關協會代表200餘人參加了晚會。協勝公會評儀長陳仕力、粵劇藝術中心主席甄會韶在晚會開始時向到會的鄉親和朋友及嘉賓分別致以節日祝賀。Yoyo和Kenny擔任了晚會司儀。

為豐富今次中秋晚會內容，主辦單位特別聘請了「加州張學友」黃嘉程、「加州巨肺歌後」Derra、「加州周慧敏」Shirley等三位藝人及波特蘭歌手陳先生親臨獻唱，以勁歌金曲為中秋佳節獻上熱烈而誠摯的祝福。波特蘭婦女聯誼會舞蹈隊亦傾情演繹了旗袍秀。

晚會上，「加州張學友」黃嘉程、「加州巨肺歌後」Derra、「加州周慧敏」Shirley先後演唱了中粵英三種語言的流行金曲。勁歌熱舞掀起一陣陣高潮，歌手帶起賓客互動，大家打開手機燈光，配合台上表演。上下呼應，一片歌聲，全場激情澎湃，熱浪如潮，令賓主陶醉不已。

歌聲中，大家斟滿美酒，頻頻互祝佳節。一樣的月光，一樣的情懷：月團圓，人長久。月圓之夜的勁歌金曲，更是豐富了華人傳統節日，營造了社區良好氛圍，是一次增進情感，共享喜慶的節日活動。