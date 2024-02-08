加強基層交流增進友好關係 中國友協代表團訪問俄勒岡

(本報記者俄廣才攝影報導)中國人⺠對外友好協會美大部副主任孫濤、參贊李桑華等中國友協代表團一行，於1月30日抵達波特蘭，對俄州進行了為期三天的友好訪問。

期間走訪了耐克公司總部並參訪克拉克瑪斯郡委員會，受到了熱情歡迎。耐克負責人在介紹中國運營概況時強調，體育運動產品是中美友好交流中一個非常好的媒介。目前耐克公司在中國的投資已達七億多美元，員工已有十幾萬人。近幾年來，耐克又在深圳投資擴建了一個新的數據中心，充分表明耐克公司對中國市場充滿信心。

中國友協代表團一行參觀蘭蘇園。 右起:中國友協美 大部副主任孫濤、參贊李桑華，俄勒岡中國理事會副主席應書琪， 蘭蘇園文化與社區關係副主任總監孫韻芝

1月31日下午，代表團一行在俄勒岡中國理事會執行主席藍 進、副主席應書琪、副主席夏洛特 克里斯滕森，蘭蘇園主任伊麗 莎白、副主任白旭東、文化與社區關係副主任孫韻芝等陪同下了參觀了蘭蘇園。

中國友協代表團一行參觀蘭蘇園時合影。左起:俄勒 岡中國理事會副主席夏洛特、蘭蘇園副主任白旭東、俄勒岡中國理 事會執行主席藍進、副主席應書琪、中國友協美大部副主任孫濤、蘭蘇園主任伊麗莎白、文化與社區關係副主任孫韻芝、中國友協美 大部參贊李桑華

孫濤副主任在參觀時表示，作爲中美文化交流的一個知名平台，這座蘇州園林建築令人印象深刻。希望有更多更好的來自中國的文化產品，通過蘇州園林進一步向美國朋友們展示。當天晚上，俄勒岡州中國理事會在魚樂軒酒家設晚宴歡迎中國友協會代表團一行。俄勒岡州參議員邁克爾 德蒙布羅，副州務卿謝麗爾 麥耶等出席並致辭。

參議員德蒙布羅在講話時，介紹了俄勒岡與中國發展友好關係的歷史，以及俄勒岡中國理事會為促進俄州與中國人文交流所做出的貢獻。他說:「俄勒岡中國理事會下設的四個分會會⻑，分別由俄州參眾兩黨議員擔任。雖然兩院之間政見多有不同，但雙方在對中國的貿易、人文交流、教育合作等各個方面都能夠達成共識，希 望通過我們之間的共同點，持續發展與中國的友好往來。」

孫濤副主任在講話時指出，雖然中美兩國之間有很多不同點，但雙方都希望能夠擁有一個和平共處的環境。中國友協與俄勒岡中國理事會也有一個共同點，就是都在積極促進中美省州間的人文交流，為推動兩國友好關係發展作出努力。孫濤表示，中國友協歡迎更多俄勒岡州的朋友到中國去訪問，以鞏固並發展中美兩國人⺠之間的友好情誼。

藍進主席表示，多年以來，俄勒岡與中國基層人文交流密切，⺠間友好關係不斷發展，中國友協起到了積極地推動作用。歡迎中國友協代表團以及更多的中國朋友訪問俄州。藍進主席說:「俄勒岡中國理事會將持續推進兩地往來，同時 也希望能夠帶領更多的美國朋友到中國去，讓他們親自了解中國的蓬勃發展，親身體驗中國人⺠的熱情與友好。」

俄勒岡中國理事會設晚宴歡迎中國友協代表團。左 起:執行主席藍進、州參議員邁克爾 德蒙布羅、中國友協美大部 副主任孫濤、俄勒岡副州務卿謝麗爾 麥耶、中國友協美大部參贊 李桑華、俄勒岡中國理事會副主席應書琪等