創造更好的舞蹈教學環境 ——訪海燕國際舞蹈學院經理鄒陽

（本報記者王星報道）五顏六色的燈光從天花板上打下來，在潔淨明亮的舞台上反彈出柔和的光，五彩斑斕，如夢如幻，一群群舞者在幻境中競相起舞……

時間：6月10日下午；坐標：捨伍德藝術中心；主題：俄勒岡海燕國際舞蹈學院年中舞蹈教學匯演；內容：青少年、兒童和成人三個組別的學員，表演個人與集體的芭蕾、現代和街舞等舞蹈節目，以及鋼琴、小提琴、古箏及箏鼓合奏等樂器；現場：150多位學員家長和社區各族裔人士觀看。

下午4點多，表演落幕，年中匯演圓滿結束。在熙攘的人群中，記者採訪了正在忙碌的海燕國際舞蹈學院經理鄒陽。

記者：表演太精彩了，今天的演出是一次匯演？

鄒陽：是的。可以說這是我們年中的一次教學彙報演出吧。同往年一樣，每年的期中和期末都會有一次匯演，來檢驗我們的教學成果，通過演出，也讓學員們走上舞台，展示所學的技藝，接受檢驗，同時積累經驗，也是一次提高舞蹈與表演的水平的機會。

記者：看到今年的匯演有一些不同和變化，你能談談主要有哪些特點？

鄒陽：你也看出來了，今年我們是作了一些嘗試，有了一些改變，要說同以往相比有什麼不同和特點，我想主要有這樣幾個：

新老學員交替，老學員畢業了，新學員成長了，出現了許多新面孔，這也是一個變化吧。

其次在節目編排上，因為匯演要「和盤托出」，向觀眾呈現教學成果，但在節目編排上，針對各人特點有所取捨，並交叉組合。年齡組別上，舞蹈類型上，器樂演奏上，各個方面混合交叉，展現百花齊放的效果；

三是今年與社區不同族裔的器樂培訓機構和學校，包括希望中文學校的跨界合作，實行器樂與舞蹈的結合，為孩子們更多的提供一個展示、表演和合作的機會。這次有舞蹈的器樂伴奏、小提琴與鋼琴的協奏、古箏與大鼓的合奏，既有古典的，又有現代的，增強了舞台藝術的豐富性和多元化；

此外就是服裝上，今年作了大改動，在教學上，通過芭蕾和民族舞蹈的探索，作了許多成功的嘗試，對服裝提出了相應的要求，增加了許多東西文化元素的服裝搭配，強化了舞蹈表現力。青少年、兒童和成人幾個組別，都有相應的調整和變化，所以在舞台上呈現出的裝飾和色彩，是豐富多彩的，耳目一新的。

記者：可以看出這次匯演下了不少功夫，「台上一分鐘，台下十年功」，舞台上的精彩來自於平時扎實的教學，請你再談談教學方面的情況？

鄒陽：教學上，我們通過十多年的辦學經驗，有了一套規範、完善的計劃和目標。今年主要是針對後疫情的影響，對課程設置和訓練，更側重於針對不同個體的特點，進行不同教學。因人施教，「量體裁衣」，分類指導，找薄弱環節，有的放矢，收到一定的效果。

匯演上受到觀眾好評的一對街舞姐弟，是今年新來的學員，我們就量身定做，讓姐弟搭檔，培訓了街舞表演，跳出了童稚的純真和明快的節奏；青少年班的水袖舞，是芭蕾和民族舞蹈的結合，在周傑倫《青花瓷》曲调的伴奏下，翩翩起舞，就是以學員東方少女的形象來達到藝術表現的；成人班也是芭蕾與民族舞結合的典型，說起成人班12位大姐，那是個個都是「舞迷」，有幾個都已經跳了很多年了，但「舞」勁十足。你看，她們在家是妻子是媽媽，在職場是全職工作者，但她們有一個共同精神，愛舞蹈。擠時間、堅持練，通過跳芭蕾舞、民族舞，培養自己內在的優雅，保持自己外表的自信，成為「鎖齡」女性。這次她們表演的舞蹈，是為她們量身打造的含有芭蕾元素的符合東方女性的民族舞，整場能跳下來而且跳得不錯，就說明她們的實力，是不容易的。

還有對不同族裔的學員，也是注重發揮她們的優勢，揚長避短，在提高各人長處的同時，養成互學友愛的教學氛圍；對有一定基礎的青少年學員，不斷加碼強化，提高訓練技能，向更高目標進發。繼去年底在西雅圖芭蕾大賽上的獲獎，今年又有幾位學員正在進入準備階段，目標年底大賽，力爭取得好成績。

記者：聽了你的介紹，很為你們感到高興。最後請你再分享一下教學和匯演的感受？

鄒陽：每一次匯演的結束，就意味著一批學員要畢業離開學院，心裡既高興又有幾分不捨，畢竟也有幾年的時間了。但很多學員也會經常回來，這是我們很欣慰的。而且很多學員去的大學都很不錯，有去UCLA的，也有去Princeton, Duke的，她們把舞蹈也帶到了新的學校，在新的學校參加演出和表演，受到好評和贊揚，這更是我們最大的欣慰和滿足。

十年來，學員走了一批又一批，也來了一批又一批。「長江後浪推前浪」，周而復始，承上啓下。新的學員為學院帶來勃勃生機，充滿新的希望。一步步從零開始，逐漸訓練、成長起來，為自己夢想打開翅膀。學院為喜愛舞蹈的每一位同學提供了一個成長的環境，也為我們社區和社會培養輸送了舞蹈藝術愛好者和工作者，並且讓許許多多熱愛舞蹈的家庭，永遠葆有一份對生活追求的藝術之心，這是我們舞蹈人最大的滿足和快樂！