副州務卿謝麗爾-邁耶率俄勒岡中國理事會代表團訪問天津 舉辦俄勒岡-天津青少年人文交流暨州市結好十週年慶祝活動

（本報記者綜合報導）為慶祝俄勒岡州與天津締結友好關係十週年， 促進美中青少年人文交流，落實「中方未來五年願邀請五萬名美國青少年赴中國交流學習」的目標願景，在結束了對福建等地的訪問之後，應天津市政府外事辦公室邀請，俄勒岡副州務卿謝麗爾 邁耶與俄勒岡中國理事會副主席應書琪、教育與文化委員會主席陳曦真、商務委員會主席欒美先等俄勒岡州國理事會訪華團成員，及俄勒岡藝術體操舞蹈學院師生一行繼續前往天津，與天津市人大、市外辦、市教委、市體育局，在天津師範大學共同舉辦了「俄勒岡 天津青少年人文交流暨州市結好十週慶祝活動」。

天津市政府官員，天津市文化、教育、科技、體育多個機關政要，俄勒岡中國理事會友好訪華團及俄勒岡藝術體操舞蹈學院師生，以及天津師範大學師生四百餘人參加了慶祝活動。

天津市人大常委會副主任殷向傑、俄州副州務卿謝麗爾 邁耶等出席開幕式並致辭。

殷向傑在致辭中表示，此次交流活動既以實際行動落實兩國元首舊金山會晤共識，為中美友好架起一座橫跨太平洋的「友誼之橋」，也進一步豐富拓展了天津與俄勒岡州友城交流合作的廣度和深度，為雙方友好關係註入了新的正能量。希望下一個十年，雙方繼續以教育、體育、藝術為紐帶，跨越國界，溝通民心，撰寫中美人民友好交流的新篇章。

俄勒岡副州務卿謝麗爾 邁耶致詞時表示，天津繁榮、祥和的城市景象給她留下了美好而深刻的印象。

邁耶說：「俄勒岡州和天津市在重視經濟發展的同時，都非常關注美中青年一代的人文交流。天津之行不僅體驗了天津美食美景，更為雙方青少年提供了一次有意義的深入交流的機會，他們相識、相知、相親，把中美人民友好傳承下去，積極爭做增進友誼的青年使者。」

慶祝活動上，俄勒岡州藝術體操舞蹈學院與天津師範大學的學生們同台獻藝，攜手奉獻了一場精彩紛呈的體育文藝展演。

俄勒岡州藝術體操舞蹈學院學生奉獻《彩帶之舞》《沈默和行動》《肢體邏輯》《韻律之美》等舞蹈表演，靈動優雅贏得滿場掌聲不斷。

天津師範大學啦啦操隊《花舞青春》熱情洋溢，展現出青春的朝氣銳氣；體育科學學院的武術表演《津武神韻》，讓遠道而來的美國朋友感知了中華武術的神韻與氣質；音樂與影視學院的原創舞蹈《泥塑華章》，以泥土為詩，以舞蹈為筆，訴說著天津「非遺」泥塑藝術的傳承發展；來自國際教育交流學院留學生們的一曲《少年》，為在場中美朋友獻上歌曲，熱情奔放的表演展現了新時代中外青少年的青春活力風貌。

訪問期間，天津市人大常委會副主任殷向傑會見邁耶副州務卿，就落實兩國元首舊金山會晤共識，推動中美青少年人文交流，進一步推進天津與俄州各領域交流合作交換意見。

天津市人民政府外事辦公室主任欒建章還與邁耶副州務卿舉行工作會談，就深化友城友好合作等議題進行會談。

2024年是俄勒岡與天津締結友好關係十週年。十年來，雙方在經貿、港口、人文、教育、青少年、氣候變化等領域開展了廣泛的交流與合作，取得了豐碩成果。

以慶祝兩地締結友好十週年為契機，俄勒岡州與天津共同舉辦中美青少年人文交流活動，為加深中美青少年之間相互瞭解、建立友誼起到了積極地促進作用，既是對兩地十週年友好的見證，也是開啟未來持續友好合作的新起點。

訪華團的中國之行對於俄勒岡州藝術體操舞蹈學院的學生們來說，豐富了閱歷、開拓了視野、結交了朋友。訪問結束後，伊莉莎白 陳（Elizabeth Shen）的一段話，很有代表性地表述了學員們中國行的感受。

「這次訪問真是一次美好的體驗，我非常感謝主辦單位安排了這個難得的機會。它讓我在更深層次上與豐富的中華文化建立了聯繫，對我來說，它強調了通過文化交流來改善美中關係的重要性。

透過豐富多彩的交流活動，我不僅了解了中華文化，還與中國青少年們取得了聯繫建立了友誼，見證了他們的才華，並與他們分享了我們的才藝，我衷心希望所有的新朋友都有美好的未來。

這次難忘的旅程將永遠在我心中佔有特殊的位置。」伊莉莎白說。（圖片由俄勒岡州國理事會訪華團提供）