前警員殺害女友及前妻后挾持1歲兒子 向南逃竄至尤金自殺

(本報綜述)華盛頓州西里奇蘭（West Richland)發生的槍擊事件引起了社區和全美國的廣泛關注。一名女子在當地一所小學遭到槍擊身亡，而嫌犯被確認為39歲的Elias Huizar，他曾是華盛頓州亞基馬市的一名警察。這起案件引發了警方的全力搜捕，因為槍手不僅殺害了前妻，還涉嫌綁架了他們的一歲兒子，並可能試圖逃往墨西哥。

4月22日下午3時30分左右，西里奇蘭威廉威利小學校園內發生了槍擊事件，導致一名名女性不幸身亡。警方隨後確認，31 歲的小學的輔助教育員安柏羅德里格斯 (Amber Rodriguez) 被發現當場死亡。警方公佈的嫌犯的身份為Yakima市前警員Elias Huizar。據報道，該名男子在Yakima市擔任警察長達八年之久，於2023年離職。

學校監視器拍下了這起槍擊事件，嫌犯朝被害人開了多槍，對方倒地後，嫌犯又多次補槍。死者為嫌疑人搶手的前妻，兩人育有兩個孩子，據報道其中一個孩子目睹了槍擊事件。

嫌犯Elias Huizar在犯案後逃離現場，警方在他家進行調查中又發現一具屍體，據信是嫌犯的女友安吉麗卡桑托斯 (Angelica Santos)，但年僅17歲。根據時候官員的解釋，該女孩還是嫌犯Elias Huizar強姦案的受害者。

22日當晚9點44分，華盛頓州警方發布了全美範圍的安珀警報。警方指出，Elias Huizar不僅殺害了前妻和女友，還綁架了他們的一歲兒子。警方懷疑，嫌疑人可能試圖逃往墨西哥，因此加強了邊境警戒和檢查。

隨著搜捕行動的展開，警方獲得了關鍵的線索。在案發後的23日凌晨，Elias Huizar被監視器拍到出現在俄勒岡州波特蘭北部的Hayden Island一家便利商店。便利商店店員報告稱，他看到Elias Huizar在店內購買飲料，並且車內坐著一名年幼的兒童。目前，俄勒岡警方已經確認了這一線索的真實性。

另據俄勒岡州警23日晚間最新消息，23日下午2點40分左右，在尤金附近的5號州際公路上發現嫌疑人Elias Huizar正向南行駛。警方隨即展開追擊，嫌犯車輛一度失控，多次與警方交火。在接近緩慢車流後，嫌疑人撞上了一輛停下來的車輛後又撞上了隔離帶。嫌犯所駕駛的車隨後無法動彈，當警方逼近該車時，嫌犯開槍自殺。

警方表示，被綁架的1歲男孩已被警察安全帶走。追擊過程中無人傷亡。