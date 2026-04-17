前俄勒冈联邦眾議員涉闖紅燈撞車 

（本報綜述）前俄勒岡州聯邦眾議員厄爾·布魯門諾爾（Earl Blumenauer）近日被指控在波特蘭發生的一起交通事故中闖紅燈，引發車禍並造成對方受傷。相關民事訴訟已提出，但原告律師表示案件已迅速達成和解。

根據訴狀內容，事故發生於2025年5月23日上午約9時，地點位於波特蘭東北Weidler街與東北102大道交叉口。原告克雷克洛（Ricky Krecklow）表示，當時他正駕駛SUV沿Weidler街向西行駛，而布魯門諾爾駕駛的Toyota車輛自102大道方向進入路口。

訴訟指出，布魯門諾爾當時面對紅燈，仍駛入交叉路口，直接進入克雷克洛行車路線，導致對方來不及剎車發生碰撞。事故造成克雷克洛受傷，並產生約6249.32美元的醫療費用。

不過，法院紀錄顯示，警方在事故後並未對布魯門諾爾開具違規罰單。該案於2026年4月6日在麥魯瑪縣巡迴法院提出，原告律師布蘭登·伯克（Brendan Burke）最初請求賠償9999.99美元。

伯克隨後向媒體表示，案件已與布魯門諾爾的保險公司達成和解，並計劃向法院提交撤訴文件，但未透露具體賠償金額。

截至目前，布魯門諾爾本人尚未就此事作出公開回應。

布魯門諾爾為波特蘭民主黨籍政治人物，曾連任14屆國會議員，並於2025年1月卸任。他長年代表俄勒岡第3選區，以倡導自行車與行人交通聞名，其標誌性的自行車胸針亦為外界熟知。2022年，一座橫跨84號州際公路的自行車與行人橋亦以其命名，顯示其在地方交通政策上的影響力。