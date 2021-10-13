凱薩醫療機構醫護人員準備大罷工

（本報綜述）俄勒岡州主要的醫療服務提供者之一的凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）準備要面臨對醫護人員的大罷工，護理、職工人員不滿院方居然要減薪，在周一有近3,400名本州的凱薩醫護人員，投票授權工會發動罷工。

代表醫護的工會表示，今次參與投票的眾多醫護人員，佔工會人數的96%，是前所未有的數字；而他們說，今次罷工的主要理由是，人手嚴重不足，而在商討目前已在9月30日到期的合約時，院方給予的加薪幅度過低。

俄勒岡州護士和健康專業人員聯合會（OFNHP）主席祖迪表示，“我們的成員以創紀錄的數量表示，他們願意盡一切努力挽救俄勒岡州的醫護服務，但凱撒的提議對本州的護理系統來說將是一場災難，並且對在疫情期間冒著生命危險的前線醫護人員，大不尊重。”

工會要求凱薩醫療機構到2023年為止每年加薪4%，指出生活費用正在高漲，人手極度短缺讓工作量大增，但院方卻打算要對護理、職工減薪。

OFNHP表示，問題已達到“危機水平”，新員工的工資比舊員工的還要低。在接受一項詢問他們如何應對危機的調查的人中，超過60%的員工表示他們正在考慮離開凱薩，約42%的人表示他們正在考慮完全退出醫療保健領域。

OFNHP在所發的聲明說：“OFNHP和俄勒岡州醫護協會100%同意：像凱薩這樣的醫療保健系統必須採取更多措施來解決職員的安全問題。這是院方造成的危機，今次醫護未能與凱薩達成協議，是給了那些原來已經壓力超標的護理人員帶來更大的壓力。”

凱薩Kaiser是美國最大的醫療保健供應商之一，它提出了一個雙層工資和福利制度，將給予新員工更低的工資和更少的健康保障。工會希望凱薩放棄這個計畫，他們還希望在未來三年內每年加薪4%，並承諾雇用更多的護士來緩解人員短缺。凱薩每年提供1%加薪，並提供額外的一次性付款，並表示必須降低工作力成本才能保持競爭力。

在地區罷工投票之際， 凱薩與醫療保健工會聯盟進行了全國合約談判，該聯盟代表全國5 萬多名Kaiser 員工的20 多個工會。

凱薩表示，他們首要任務是繼續為會員提供高質量、安全的護理。如果出現任何停工的情況，設施將由醫生以及訓練有素、經驗豐富的管理人員和應急人員組成，並要求員工不漏接任何需要他們的病人的電話。

目前工會得到罷工授權後，可隨時宣佈罷工，但要提前十天向凱薩發出通知。