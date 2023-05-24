再有報告顯示更多居民出走波特蘭市

（本報綜述）美國人口調查局最新的一份調查報告顯示，波特蘭市的人口自疫情開始以來，少了18,000人；而同時間內，波特蘭市周邊的城市卻出現人口增長。而這個人口下降幅度更使波特蘭成為全國人口減縮最多的第6個大城市，排第一位的是三藩市。

這已不是第一次有報告發現波特蘭市居民紛紛搬離該市，雖然這些數字並沒有顯示人們搬離的原因。有電視台隨機訪問了一些民眾，他們大都認為罪惡率高，大量露宿者，以及生活成本增加都是主要的因素。

事實是，目前波特蘭市政府正面對一大堆危機性問題，包括露宿者，槍支暴力，毒品以及精神健康等。這都是眾所周知的波特蘭市的現狀。

在最新一期的『美國新聞和世界報告』中，在整體宜居性上，將波特蘭市排在全國最佳大城市榜內的第36位。在過去20年，波特蘭市給予外界不少正面的關注，包括活躍的經濟，以及奇特怪異的風格，吸引了不少外州人士遷入。

這份人口調查透露，在2010年，波特蘭市人口有超過58萬人；到10年後的2020年，人口已增加到超過65.2萬人。但從2020年到2022年的兩年期間，波市的人口縮減到只有近63.5萬人。

波特蘭市的惠勒市長在上周的財政預算會議上就表示關注人口流失的問題。當交通局提到要增加市中心的停車費來維持服務時，市長就說：『我不認為這是加這個費用，加那個費用，或是加停車費，水費的問題，我想這是累積的影響，我們正在壓榨家庭，而他們正在選擇搬遷到其它地區繼續他們的生活，娛樂，甚至是工作。』

有民眾指出，有這樣多人搬離波特蘭市，可能不是一件壞事，如波特蘭變細，對解決目前這樣多的問題，可能會更容易。

波特蘭很多周邊的城市，自疫情開始以來均出現人口大幅增長，增幅最多的包括：華州Clark縣Ridgefield市的有38%，Estacada市增長了21%，Happy Valley則增長了11%。

一名已遷離波特蘭的居民表示，離開主要的原因是，在波特蘭，四處都有流浪漢問要錢，而且這些人數越來越來，很多時他們都會說一些難聽的說話來騷擾民眾。他覺得很討厭。

波特蘭州立大學的專家也一直在留意本市的人口移動情況，他們指出其中一個最不同的地方是，移出波特蘭的多數是大家庭，而移入的多是較年輕，以及單身的人士。而這情況剛好與本市房屋發展吻合，最新落成的住房單位多以套房式，和一至兩房為主。