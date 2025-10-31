共和黨人德拉贊宣布再戰州長選舉　

（本報綜述）曾於2022年州長選舉中以微弱差距落敗的共和黨籍前候選人克莉絲汀·德拉贊（Christine Drazan），27日在波特蘭造船廠舉行記者會，正式宣布將於2026年再次競選俄勒岡州州長。她表示，希望「讓州政府重新服務人民，而非追逐政治頭條」，並以經濟發展、治安、住房及問責為核心主軸，挑戰現任民主黨州長蒂娜·科泰克（Tina Kotek）。

現年52歲的德拉贊來自坎比（Canby），曾任州眾議院少數黨領袖，是俄勒岡共和黨的主要領軍人物。她在2022年州長選舉中僅以約3個百分點之差敗給科泰克。若兩人2026年再度對決，將不再有獨立候選人貝琪·強森（Betsy Johnson）分流選票，使對決更為直接。

週一上午，德拉贊在波特蘭「岡德森造船與鋼鐵公司」面前向超過百名工人、黨內議員與媒體發表近20分鐘演說，正式啟動競選活動。她批評民主黨執政多年卻無法解決住房短缺、教育品質下降與毒品氾濫等問題，指責科泰克政府「放任問題惡化、以政治表演取代實際成果」。

德拉贊在演說中明確提出她的主要施政理念：

減稅與放鬆管制：她主張降低企業與個人稅負，簡化繁瑣法規，以吸引投資與創造就業機會；

加強治安與毒品執法：批評現行減害政策過於寬鬆，導致「毒品問題奪走了許多人的希望」，她承諾加強執法、推動強制戒毒與心理輔導；

住房與教育改革：她表示，政府應簡化建築審批程序，擴大可負擔住房供應，並投入資源改善公立學校成效，讓家長重新信任教育體系；

恢復問責與政府效率：她強調州政府應「以結果為導向」，重建公務體系的透明度與責任感，並批評民主黨「迷失於意識形態，忘記了民生」。

她在演說中說：「太多政府項目奪走了人民的希望，太多官僚只顧理論與議程。俄勒岡需要一位真正理解家庭與勞工的人，一位願意為普通民眾奮鬥的州長。」

德拉贊於2018年首次當選州眾議員，以強勢作風著稱，任期內多次挑戰民主黨主導的議題。2022年敗選後，她創立非營利組織「新方向」，主張跨黨合作與中間政策。今年她重返政壇，並於上週被任命為州參議員，外界普遍認為這是她為重啟州長選舉鋪路的關鍵一步。

儘管共和黨在俄勒岡已超過40年未贏得州長職位，但德拉贊仍被視為黨內最具組織力與號召力的候選人。她將以「重建問責、恢復秩序、振興經濟」為口號，試圖打破俄勒岡長期由民主黨主導的政治格局。