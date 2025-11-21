公寓房東結盟操控房租？波特蘭擬立法禁止！

（本報綜述）波特蘭市議會正推動一項新的地方法，目標是阻止房東用「演算法軟體」一起調整房租，避免租金被默契式地聯合拉高。

這項提案已通過市議會的再度審議，若在未來的表決中獲得通過，將正式禁止大型房東使用像RealPage這類的租金演算法。美國司法部與多個州已控告RealPage和數家大型房地產公司，指控他們透過共享市場資訊，讓租金一起同步上漲，損害租客權益。

運作模式其實很簡單：大型房東把租金、空屋率等敏感資訊提供給RealPage，RealPage再根據所有房東的數據提出統一的租金建議。許多房東會依照這些建議調整租金，結果就是「不需要商量也能一起漲」，讓租金出現集體上揚。莫里洛（Angelita Morillo）議員指出，光是被訴的大型房東，在波特蘭就持有超過3.2萬個出租單位，對租金市場的影響相當驚人。

為避免影響小房東和可負擔住房單位，修訂後的提案明確排除五戶以下的小房東及非營利住房提供者。

若本地法令通過，違規者將面臨以下罰款：

16戶以上的大型房東：每月每戶罰1,000美元

6至15戶的房東：每月每戶罰300美元

部分開發商警告，限制愈多，房屋供應可能愈緊壓，建案成本也會提高。然而支持者認為，禁止演算法操控租金，有助於阻止租金被暗中推高，對租客而言是必要的一步。

條例仍需在未來的會議中進行最終表決，波特蘭是否會成為全美首批明確禁止演算法租金定價的城市之一，備受關注。