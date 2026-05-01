兩男子專門伏擊取款機維修員 搶劫近80萬美元

（本報綜述）針對近年在華盛頓州等地引發關注的ATM伏擊搶劫案，美國聯邦法院近日作出判決。兩名來自德州的男子因多次埋伏ATM維修人員、搶奪現金，被判處長期聯邦監禁，其中一人刑期達10年，另一人則被判9年。

案件於4月28日在西雅圖聯邦地方法院宣判。22歲的霍格因參與一系列暴力搶劫，被判處9年監禁，並在出獄後接受3年監督。其同夥、24歲的科爾斯－博迪此前已被判處10年監禁。

根據檢方資料，兩人犯案手法相當狡猾且具有針對性：先在ATM機器內注入膠水，使設備故障，隨後埋伏在附近，等候銀行派出維修人員到場處理，再趁機發動突襲搶走現金。監控畫面顯示，兩人多次對維修人員進行伏擊，行為具有明顯暴力性質。

聯邦檢察官指出，該犯罪團伙在2024年至2025年間，於華盛頓州多家銀行作案，並將犯罪範圍擴展至俄勒岡、亞利桑那、德州及緬因州等地，累計搶得金額接近80萬美元。

檢方在量刑文件中表示，兩人長期以此為主要收入來源，甚至在犯案後拍攝自拍照並上傳社群媒體炫耀，行徑愈發大膽，「幾乎將搶劫當成職業」。

在庭審中，法官對此類行為表達強烈譴責，直言「這種暴力行為絕不能被社會容忍」，並強調被告必須為自身行為承擔後果。

辯方則試圖為霍格爭取較輕判決，指出其成長於德州休士頓治安較差的地區，自幼生活環境惡劣，曾遭槍擊受傷，並早年染上毒癮，且年紀輕輕已有5名子女，犯案動機部分源於經濟壓力與家庭負擔。

不過法官並未採納相關說法，認為其子女未來可能受到影響，正是因為被告自身的犯罪行為所致，而非司法判決造成。

除監禁外，法院亦裁定兩名被告須向受害者支付約76萬8900美元的賠償金。

本案也再度引發外界對ATM維修人員安全問題的關注。由於此類犯罪具有高度針對性與預謀性，執法機構呼籲金融機構加強安全措施，避免類似伏擊事件再次發生。