兩所學校因風暴損壞關閉至學年結束

(本報綜述)近日，波特蘭公立學校PPS宣布，Robert Gray中學和Markham小學在一月份的冬季暴風雪中遭受了嚴重損壞，迫使學校無法在學期中恢復正常開放，學生們將不得不等到下個學年才能返回校園。

據波特蘭公立學校稱，由於損壞的嚴重程度和維修工作的龐大量，這些學校的修復工作預計要到夏季中旬才能完工。學區向兩所學校的家長發出了關於學校最新狀況的信件，並承認這一更新是「令人失望的消息」。在學校關閉期間，學生已經被安排在其他學校上課。羅伯特·格雷中學的學生目前在傑克遜中學學習，但一些課程不得不在公共區域進行，這給學生和教師帶來了一定的干擾。

上週末，學區就兩所受損學校的工作進行了更新。工作人員一直在清理受損的管道、地板、天花板瓷磚和石膏板。PPS表示，由於這些材料中含有石棉，兩所學校的工作進展受到了拖延。工作人員會對他們懷疑有害的材料進行測試，如果測試結果顯示含有石棉，他們將開始石棉清除過程。同時，Robert Gray中學的下層翼樓的屋頂也是一個主要挑戰，因為這個屋頂已經有問題，上個月的風暴只加劇了損壞。Markham小學的修復工作將包括更換建築的管道系統，因為即使在風暴中未受損的管道也已經太老舊，無法再進行零散修復。