兩大零售巨頭246億美元并購案面臨波特蘭法院審查

(本報總述)太平洋西北地區的零售業態即將迎來重大變革，超市巨頭Kroger與Albertsons擬議的246億美元并購案現已進入波特蘭法院的法律審查階段。該并購案涉及將Kroger旗下的Fred Meyer和QFC超市與Albertsons的Safeway連鎖店合併，對當地零售業影響深遠。

今日起，這項并購提案將接受來自聯邦貿易委員會（FTC）及多州檢察長的嚴格審查。反對此次合併的「反對合併聯盟」指出，該合併案可能導致部分超市關閉，進而造成食品和藥品供應不足、員工大規模裁員，甚至可能推高消費者的購買成本。這些擔憂得到了聯邦貿易委員會及來自亞利桑那州到哥倫比亞特區多位州檢察長的支持。

此外，據報導，如果此次合併成功，將導致全國超過5000家門店由一家企業控制，對市場競爭及消費者選擇將產生深遠影響。然而，儘管面臨如此多的反對聲音，該并購案的最終命運仍將取決於未來的法律對決。

總部位於俄亥俄州的西南部辛辛那提(Cincinnati)的Kroger公司目前擁有廣泛超市網絡，雇用了71萬名員工，而Albertsons也擁有規模龐大的員工隊伍。專業人士分析，如果兩家公司在聯邦法院中勝訴，其他法院再阻止該合併的可能性將非常小。

此次并購案的結果將對美國零售業格局產生深遠影響，未來的法律進展值得密切關注。