全美83個大城市安全排名 波特蘭位列第53

（本報綜述）和其他美國大城市相比，波特蘭的安全程度處於中後段，既算不上全美最危險城市，但也與最安全城市有明顯差距。個人理財網站Smart Asset最新比較全美83個人口超過25萬的大城市後，將波特蘭列為第53名。

這項排名並非只看謀殺或搶劫案件，而是綜合四項指標，包括暴力犯罪率、財產犯罪率、交通事故死亡率，以及地震、洪水、颶風和野火等自然災害風險。因此，排名反映的不只是街頭治安，也包括居民遭遇交通事故和天然災害的整體風險。

排名第一的是維吉尼亞州維吉尼亞灘（Virginia Beach）。該市暴力犯罪率較低，天然災害風險也相對較小。排名第二至第十的城市依序為：

德州普萊諾（Plano）

威斯康辛州麥迪遜（Madison）

夏威夷檀香山（Honolulu）

維吉尼亞州切薩皮克（Chesapeake）

德州拉雷多（Laredo）

肯塔基州列克星敦（Lexington）

麻薩諸塞州波士頓（Boston）

內布拉斯加州林肯（Lincoln）

賓州匹茲堡（Pittsburgh）。

波特蘭排名第53。在83個受評城市中，有52個城市的綜合安全表現更好，也有30個城市排名更低。波特蘭不是最危險的一批城市，但整體安全表現低於多數受調查的大城市。

排名最低的是田納西州孟菲斯（Memphis），主要受到暴力犯罪和交通死亡率偏高拖累。休士頓（Houston）、聖路易（St.Louis）、舊金山（San Francisco）、堪薩斯市（Kansas City）、阿布奎基（Albuquerque）、奧克蘭（Oakland）、納什維爾（Nashville）、費城（Philadelphia）及底特律（Detroit）也位於倒數十名。

值得注意的是，這份排名屬於整座城市的平均比較，無法代表每個社區的實際情況。波特蘭不同地區的治安差距明顯，部分住宅區相對平靜，市中心及特定商業區則更容易出現汽車失竊、商店盜竊或街頭治安問題。因此，對居民而言，判斷是否安全，除了參考全市排名，也要看具體居住社區、出行時間和犯罪類型。