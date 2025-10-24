全美數千千卡車司機因英文不合格被吊銷駕照　

（本報綜述）自川普總統今年4月簽署行政命令以來，美國多個州陸續吊銷或暫停約5500至6000名商業卡車司機的駕駛資格，原因是他們未通過聯邦規定的英語能力測試。這項政策自6月25日正式在全國實施，被視為近年來對非英語母語駕駛人最嚴格的執法行動，已在運輸業引發勞力短缺與供應鏈壓力。

政策背景與執行機制

根據行政命令，聯邦運輸管理局重新啟用早期對商業駕駛人英文能力的要求，推翻2016年歐巴馬政府時期放寬執行的政策。現行規定要求駕駛必須能閱讀交通標誌、理解執法指令，並以英語與警方及公眾溝通。

與過去僅開罰單不同，新政策規定凡在路邊英語測試不合格者，必須立即被列為「停止營運」，不得繼續上路。測試包括兩個部分：其一為口頭問答，警員會詢問駕駛貨物與目的地等基本問題；其二為交通標誌辨識，駕駛須解釋常見道路標誌的意思。

交通部與獨立卡車司機協會聲稱，加強執行是為了道路安全，並援引2025年8月佛州一宗致命車禍作為例證。然而，批評者指出，目前並無實證顯示英語能力與交通事故率存在直接關聯。

邊境地區受影響最深

墨西哥西北運輸商會副會長以色列·德爾加多·瓦列霍指出，目前已有5500名跨境司機被列為「停止營運」或「駕照暫停」，主要集中於德州與亞肯色州等邊境地區。他預估執法將至少持續到年底。據統計，約有8萬名司機往返於美墨邊境運送貨物，其中約八成英語能力有限。

美國運輸部已向加州、華盛頓州與新墨西哥州等地發出警告，要求落實測試規定，否則可能面臨削減聯邦運輸補助款的懲處。加州高速公路巡警隊則明確表示，不會僅因司機不會英語而吊銷其商業駕照。運輸業者警告，非英語母語的移民司機在貨運勞動力中占相當比例，大規模停駛可能造成貨運延誤、庫存短缺與成本上升。目前，德州已暫停超過500名司機執照，而加州因最初拒絕執行規定，曾遭交通部威脅凍結4,000萬美元聯邦資金。

業界反應與政治延伸

支持者認為，英語能力有助於提升執法與溝通效率，是維護道路安全的必要手段；但反對者批評政策過於嚴苛，對多年無事故、長期貢獻的移民司機不公。共和黨籍參議員辛西婭·魯米斯已提出法案，試圖將這項行政命令立法化，使其永久生效。不過，業界指出，目前對未通過測試者的再訓練與復工機制仍無明確指引，加劇了司機與企業的不安。