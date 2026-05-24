內蒙古代表團走訪俄州草籽協會農場 中國機電商會對接本地科技創新企業

（本報記者俄廣才攝影報導）為了推動內蒙古龐大的乳業與畜牧業需求，與「世界草籽之都」的俄勒岡高品質牧草技術的進一步結合，由伊利、蒙牛等乳業龍頭參與的內蒙古代表團，於5月13日下午專程走訪了位於俄勒岡州華盛頓縣的俄勒岡草籽協會貝爾曼農場，實地考察其產學研實踐基地。

此次訪問具有重要的戰略意義。隨著中國市場對優質乳製品需求激增，內蒙古正面臨大規模現代化牧場建設與飼草升級的關鍵時期。而俄勒岡州作為全球領先的草籽產區，其高純度、高發芽率的優質草種（如高羊茅、黑麥草、苜蓿草等）及對品質的嚴苛標準，正是提升乳牛產奶量與乳品品質的核心保障。因此，雙方在飼草產業鏈上的對接，不僅關乎內蒙古乳業的提質增效，也為中美農業在地方層級的可持續合作開啟新模式。

俄勒岡州立大學的科學家團隊與內蒙古農牧業專家，針對俄州草籽在內蒙古不同氣候與土壤條件下的適應性，進行了深度技術探討。雙方同意未來將建立適應性聯合研究機制，推動草種在地化改良。

此次訪問不僅深化了內蒙古與俄勒岡州在草業科學與畜牧業領域的相互理解，更為雙方後續在技術共享、產業對接及學術交流上的實質合作奠定了堅實基礎。內蒙古代表團表示，將積極推動此次達成的共識落地，助力當地乳業從源頭實現品質飛躍。

另據了解，在俄勒岡中國理事會協調下，中國機電產品進出口商會副會長白雪峰率代表團一行，於5月13日參訪俄勒岡州製造創新中心，出席飛馬創投與俄勒岡天使投資合辦的「全球創新世界盃波特蘭選區預賽」，並於14日上午參訪俄勒岡科技聯盟。代表團成員涵蓋江蘇、上海、深圳、寧波、廣州等地領先製造企業。

代表團此行旨在聚焦與俄勒岡在先進製造、工業技術、創新、貿易、投資及供應鏈等領域的合作機遇，深化中美產業與技術交流。xPhase創辦人暨執行長艾瑞克·斯特羅姆吉斯特（Erik Stromguist）指出，俄勒岡擁有深水港、環太平洋區位優勢，以及半導體、清潔能源、農業科技與先進製造實力，有望與中國在多方面深化連結。

作為中國機電行業海外辦展與出展的領跑者，中國機電商會在外經貿領域扮演關鍵橋樑角色。本次訪問重點在於推動省州級經貿夥伴關係、建立企業對接直通渠道，並助力全球產業鏈與供應鏈穩定。