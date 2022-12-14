入籍考試這兩個部分要改革！拜登政府明年開始試點

（綜合報導）美國公民及移民服務局（USCIS）週三宣佈，拜登政府計劃明年試行對入籍考試部分內容的改革，使其更標準化。

入籍考試是移民獲得美國公民身份的關鍵一步，每年可能影響數十萬尋求公民身份的移民。總統拜登在上任之初簽署了一項行政令，其中包括一項審查入籍考試中英語和公民部分的指令。週三的公告是該命令的結果。

移民局稱，試行的測試將包括對英語口語部分的改革，目前這一部分尚未標準化，公民考試部分將在移民局專家審查後作出更改。考試的另外兩個部分——閱讀和寫作——已經標準化，並將保持不變。

一位移民局官員告訴CNN：“我們經常聽到並贊同的一件事是，我們需要一個標準化的口語考試，就像我們標準化的閱讀和寫作一樣。”他指出，如未經改革，考試的這一部分可能是主觀的，取決於面試官。

據介紹，試行的公民部分預計將以多項選擇形式重新設計，而不是填空。 目前，申請入籍的公民須學習100個公民考試項目，並要求正確回答10個公民問題中的6個才能通過。

移民局官員稱：“這主要是爲回應我們在過去幾年裏收到的更廣泛社區的建議，並使其更加公平。”

負責管理入籍考試的公民及移民服務局將在2023年進行爲期5個月的試點，約有1500名自願參加試點考試的公民班學生報名參加。他們在試點考試中的分數不會影響他們入籍。

特朗普政府執政期間，公民身份測試經常成爲其攻擊目標。他的政府試圖限制合法移民，並加大了公民身份測試難度。去年，拜登政府取消了特朗普時期有爭議的公民入籍考試，恢復到以前的版本。

拜登政府將在《聯邦公報》上發布試行公民身份測試改革的消息，解釋其方針，並開放給公衆發表評論。

移民局局長賈杜在一份聲明中說：“入籍考試是成爲美國公民的關鍵一步。我們歡迎熟悉這一重要過程的利益相關者的意見和參與，與此同時我們將繼續改進和更新我們的入籍測試，確保它與行業測試標準一緻。”

2022財年，移民局批準了超過100萬移民的入籍申請，約爲15年來最多的一年。