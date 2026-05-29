免費夏日活動回歸 電影 音樂會 免費午餐 嗨到8月底

（本報綜述）夏天到了，波特蘭最受歡迎的免費活動「Summer Free For All」今年正式回歸！由波特蘭公園與娛樂局主辦，從6月一路延續到8月底，全市各大公園將推出免費電影、音樂會、文化節以及兒童免費餐點，幾乎天天都有活動，適合全家大小參加。

今年活動內容相當豐富，主辦單位表示，全市將舉辦近50場免費戶外活動，包括露天電影、現場音樂表演、多元文化節慶以及各類社區聚會。露天電影通常在晚上7時30分開始暖場，天黑後放映，還提供免費爆米花，並附有字幕；音樂會多在傍晚6時30分登場，邀請在地樂團與歌手演出，氣氛輕鬆熱鬧。

今年的電影片單也相當吸引人，包括《公主新娘》（The Princess Bride）、《我的世界電影版》（A Minecraft Movie）、《艾利歐》（Elio）以及《動物方城市2》（Zootopia 2）等，適合不同年齡層觀眾。音樂方面則有多個團體輪番上陣，讓公園變身戶外舞台。

活動將於7月初正式展開，其中7月8日會在Gateway Discovery Park舉辦開場活動，以寶萊塢舞蹈派對揭開序幕。此外，東波特蘭夏季藝術節（7月11日至12日，Ventura Park）以及華盛頓公園夏季音樂節（8月8日至9日，玫瑰園露天劇場）也將回歸，都是每年人氣很高的活動。

除了娛樂活動，主辦單位也同步推出「Free Lunch + Play」計畫，6月22日至8月21日，週一至週五，上午10時至下午2時（7月3日暫停一次），活動在全市約20多個公園提供免費午餐給18歲以下青少年，同時安排運動、手工藝、遊戲等活動，幫助家庭在暑假期間減輕負擔。

官方指出，目前波特蘭有超過一半學齡兒童在學期間符合免費或減價午餐資格，因此這項計畫在暑假期間格外重要，不僅提供營養餐點，也讓孩子有安全、健康的活動空間。

此外，今年還新增免費戶外游泳時段與公園健身課程，讓民眾可以在夏天參加運動課程或到泳池消暑，活動涵蓋不同年齡層，從青少年到成人都有適合選擇。