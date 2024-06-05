克拉克馬斯縣本週連續發生兩起火車事故致兩死

(本報綜述)本週，在俄勒岡州克拉克馬斯縣(Clackamas)，連續發生了兩起令人震驚的火車事故，奪去了兩人的生命。

根據俄勒岡市警方的消息，6月1日週六早上，在俄勒岡市11街路口，一名男子被一輛駛過的火車撞死。警方稱，受害者在現場被宣布死亡，但姓名尚未公佈。聯合太平洋公司確認火車機組人員沒有受傷，並與警方合作調查事件原因。

這起事故是本週克拉克馬斯縣發生的第二起火車事故。5月30日週四，在Canby市Pine街鐵路交叉口，一男子在穿越軌道是被駛來的Amtrack火車撞飛，後被確認死亡。受害者被確認為56歲的該市居民安德烈斯·希門尼斯 (Andres Jimenez)。據現場目擊者稱，死者在穿越鐵軌時明顯並不知道有列車駛來，儘管列車已經進行了鳴笛。死者姪女錶示，自己的叔叔是個聾子沒有聽力，應該是沒有聽到火車鳴笛。

這也不是第一次在Canby發生火車與行人相撞致死的事件。2024年3月5日，一位18歲的Canby高中學生同樣是在穿過Pine 街鐵道交叉口時被一列貨運列車撞飛，並被宣布死亡。2022年5月15日週日，一位23歲男子在Canby市中心北Ivy街被一客運列車撞倒身亡。

交通安全專家呼籲，當行人和車輛穿越鐵道路口時，務必小心謹慎。行人穿越鐵路公路交叉口時，應該要做到：

使用指定的人行橫道和過街通道：在有人行橫道和過街通道的地方穿越鐵道路口，因為這些地方設計有特定的交通信號和交通標誌，能夠幫助行人安全過馬路。

停，看，聽：在穿越鐵道路口之前，務必停下來，看兩邊是否有火車駛來，並且傾聽鐵路信號或警報，確保沒有火車通過。

避免在鐵道上停留：不要在鐵道上等待，即使是短暫的停留也可能會造成危險。

避免穿越關閉的鐵道路口：如果鐵道路口有柵欄、閘門或其他關閉設備，請勿試圖穿越。等待鐵道路口重新開放後再通過。

駕駛車輛穿越鐵路公路交叉口時，應該要做到：