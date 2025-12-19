克拉克馬斯縣官員涉重罪外逃至今不知所蹤

（本報綜述）前克拉克馬斯縣（Clackamas）縣議員梅麗莎法爾賽德（Melissa Fireside）在面臨多項重罪竊盜指控之際疑似攜子潛逃海外，至今已超過六週仍下落不明，俄勒岡司法部表示，相關調查仍在持續進行中。

根據法院與檢方資料，現年44歲的法爾賽德於今年10月突然離開她當時居住的莫羅縣（Morrow）。她與小兒子當時住在男童祖父母名下的土地上，而她原定於本月出庭受審。

俄勒岡司法部一名發言人12月15日表示，執法單位仍在追查法爾賽德的去向。先前調查顯示，法爾賽德疑似使用假身分證件及一本奧地利護照離境。法院文件指出，美國運輸安全管理局掌握的旅行紀錄顯示，她於10月曾訂購一張從墨西哥飛往阿姆斯特丹的機票。

法爾賽德於去年11月當選克拉克馬斯縣縣議員，但在被起訴後仍於今年1月宣誓就職，兩個月後辭職。檢方指控，她涉嫌指導母親的長期伴侶重設銀行帳戶，並冒充該名男子透過電子郵件申請貸款。該名男子是一名已退休的Safeway員工，後來入住輔助式養老機構，並於今年夏天過世。

最新提交的法院文件還顯示，美國運通（Amex）銀行指控法爾賽德尚積欠超過1萬1千美元的信用卡債務。男童的祖母表示，法爾賽德當時似乎主要依靠出售位於Lake Oswego的住宅所得生活，並堅稱自己清白，卻極度害怕入獄。

法爾賽德目前被控一級加重竊盜等多項重罪。男童的父親科迪貝拉米（CodyBellamy）則對事件發展深感憂心，擔心前妻長期潛逃，自己可能再也見不到兒子。

「她可能會躲很久，」他說，「我只能祈禱，把一切交託給上帝。」