光天化日持刀搶劫 波特蘭Lloyd女子遭刺傷

（本報綜述）波特蘭東區的Lloyd區一家餐廳7日中午發生持刀搶劫事件，一名女子在過程中被刺傷。警方表示，嫌疑人已當場被捕，目前面臨多項重罪指控。

波特蘭警察局表示，事件發生在當天中午約12時30分。警方接報後前往東北Hassalo街靠近東北Grand大道的一家餐廳。

警員抵達現場時，發現一名男子站在餐廳入口處，手中疑似持有一把刀。警方表示，該男子在警員命令下配合行動，隨即被逮捕。

警方在餐廳內發現一名女子身受嚴重刀傷。急救人員在現場為她進行治療，但該女子拒絕搭乘救護車前往住院醫療機構。

經初步調查，警方確認受傷女子是當時在餐廳用餐的顧客。嫌疑人被警方確認為42歲的拉維爾（Elias Lavelle）。警方指稱，他當時持刀威脅餐廳員工並實施搶劫。

警方表示，目前仍不清楚該女子是在何種情況下遭刺傷，她是此次事件中唯一受傷的人。

拉維爾已被送往麥魯瑪縣拘留中心收押，並被控多項重罪，包括二級謀殺未遂、一级攻擊罪、非法使用武器以及一级搶劫罪。