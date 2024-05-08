傷者血流不止 卻沒有救護車可用! 警車送傷者至醫院

(本報綜述)5月4日星期日凌晨，麥魯瑪縣再次出現無救護車可用的危險情況！ 因情況危極，Gresham警方和波特蘭消防及救援部門合作，將一名危重傷者緊急送醫。

據報導，當晚，181街和Burnside路口Alexander’s Pub酒吧發生打架，一名男子被多次刺傷。波特蘭消防隊員趕到現場，發現男子傷勢危及生命。然而，令人汗顏的是，麥魯瑪縣救護車供應商AMR處於『零級』狀態，也就是沒有救護車可以派出。

由於沒有立即可用的救護車，加上波特蘭消防部門認為傷勢太重無法等待，消防隊員決定將受傷男子送往醫院，並將他抬進了現場的Gresham警車。

波特蘭消防隊的特里•福斯特中尉回憶說，「消防救援人員將傷者放在我們的車後座上，傷者一直有意識。我們的醫護人員乘坐執法部門的車輛前往醫院。在這段時間內，傷者出血情況加劇。

AMR是麥魯瑪縣的救護車服務供應商，最近因為該縣要求每輛救護車都配備兩名醫護人員而與該縣爆發爭執。AMR堅持認為，這一政策他們造成了人力緊張局勢，因為其他週邊縣市只要求配備一名醫護人員和一名急救技術員。

最近，Gresham市議會投票要求麥魯瑪馬縣採用一名醫護人員/一名急救技術員的模式。到目前為止，麥魯瑪縣還沒有改變立場。

當被問及此事件時，AMR的發言人表示：「美國醫療應變（AMR）對波特蘭消防局在如此獨特情況下的努力表示感謝。為了防止零級事件的發生，我們必須能夠配置更 多的救護車。，找到解決當前EMS系統危機的公平方案。