俄華兩州各撥1.25億重建胡德河百年老橋

（本報綜述）州議會近日批准撥款1億2500萬美元，用於更換已有百年歷史的胡德河—白鮭（Hood River-White Salmon）大橋。華盛頓州此前也已承諾提供同等金額，兩州合計2億5000萬美元，將覆蓋該項目約四分之一的總預估成本——11億2000萬美元。

這座跨越哥倫比亞河的大橋建於1924年，連接俄勒岡州的胡德河（Hood River）與華盛頓州的白鮭（White Salmon）及賓根（Bingen）。這所拜年大橋結構狹窄、老舊，被官方認定為「功能性淘汰」，不僅無法安全通行大型卡車，還經常成為貨物運輸和駁船通行的瓶頸。

新橋計劃將以符合現代交通需求和安全標準的設計取代現有橋梁，預計2025年9月開始設計，目標於2030年通車。俄勒岡州共和黨州眾議員傑夫‧赫爾弗里奇表示，這不僅是基礎建設工程，更是「重建社區發展骨幹」。

資金方面，兩州的配套撥款有助於向聯邦政府爭取更多支持。目前，橋梁當局已向聯邦交通部提出5億3200萬美元的補助申請。此外，項目已獲得聯邦多模式貨運與公路重大項目2億美元撥款，另有1億500萬美元的聯邦交通基礎設施貸款，將以未來收取的過路費償還。

胡德河港口局指出，儘管現橋是國家公路系統主要貨運通道，運輸木材、水果及無人機產品，但其狀況已難以負荷日益增長的交通需求。此前2003年更換計劃因缺乏資金而中止，2017年才重新啟動環境研究和規劃工作。

新橋建成後，將進一步提升俄勒岡與華盛頓兩州在哥倫比亞河峽谷的貨運、觀光和居民往來便利性，成為當地經濟發展的重要支撐。