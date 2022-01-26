俄州華州是交通法規屬全國最嚴的前9位

（本報綜述）美國高速公路和汽車安全倡導組織周二發布的最新報告顯示，美國車禍死亡人數正朝著不容樂觀的方向發展。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）局發表的數字，在2021年上半年，有20,160人死於汽車事故，比2020年，這數字增長了18.4%。

在周二的新聞發佈會上，高速公路和汽車安全倡導者主席蔡斯表示，一些州的報告稱2021年的總車禍死亡人數比2020年高，有些州的數字更是10多年來最高。她說，這一情況十分糟糕，因為考慮到疫情的隔離，路上行車數量相對少，但交通事故造成的死亡比例卻更高。

超速和不繫安全帶被認為是導致更多意外出現、更多受傷和更多死亡的主要原因。支持高速公路和汽車安全的人士認為，美國各州交通法規的改進將有助於減少交通傷亡。

這一年度報告中詳細列出了16條所有州都應該執行的最佳法律法規，以防止車禍和其他交通事故。該報告還根據已實施的這些法律數量，對各州進行了評估。

俄勒岡州和華盛頓州都在交通安全法排名前9位。兩個州目前都在執行高速公路和汽車安全倡導者正在推動的16條法律中的11條。

該組織希望看到俄勒岡州增加以下法律：設定獲得駕駛准許證的最低年齡為16歲，並要求在監管下駕駛50小時後才能獲得正式駕照，對青少年司機實施夜間駕駛限制，在沒有成年人監督的情況下，限制未成年司機所載的乘客人數，不得超過一名21歲以下的非家庭成員，並要求司機至少年滿18歲才能獲得不受限制的駕駛執照。

至於華盛頓，報告表示，該州對監督駕駛的時間有足夠的要求，但仍建議該州將駕駛准許證的最低年齡規定為16歲，實施夜間駕駛限制，並限制青少年司機乘載的人數。它還要求華盛頓州將獲取不受限制正式駕照的最低年齡提高到18歲。高速公路和汽車安全的提倡者還說，華盛頓應該規定那些身高和體重超過安全座椅要求的兒童使用加高座椅，直到他們達到57英寸高，8歲或更大。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）亦認為，更嚴格的法律將有利於民眾的安全駕駛。

俄勒岡州運輸局表示最近收到了12億美元的交通資金，準備用於旨在拯救更多生命和減少嚴重傷亡事故的項目。其中包括的計劃有：解決和防止司機迎頭相撞的和在路邊被撞的事故；教育公眾在交通攔截過程中的執法程序，並培訓執法人員在執法過程中提高與公眾互動的安全性。另外，運輸局還計劃投資在橋樑的抗震加固工程，讓基礎設施更能抵禦氣候變化的影響。

俄勒岡州2022年度的目標是：將交通意外傷亡事故數目減至468宗甚至更少。俄勒岡州運輸部表示，2020年的交通死亡數據還沒有得到確認，更不用說2021年了。然而，他們確實知道的是，自疫情開始以來，本州的交通死亡人數有所上升。