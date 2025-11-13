俄州商務代表團訪問鄂爾多斯 探討基層間多領域合作新機遇

（本報記者俄廣才攝影報導）金秋時節，碩果盈枝。俄州商務代表團一行於10月31日抵達內蒙古鄂爾多斯市，開啟為期三天的友好訪問與合作洽談之旅。此次訪問以「深化務實合作、共促綠色發展」為主題，通過政企對接、實地考察、文化交流等多元形式，探索兩地之間多領域合作的新契機。

當天晚上，鄂爾多斯市市長黃彥彰親自主持歡迎晚宴，以最高禮遇迎接代表團的到來，內蒙古自治區外辦、鄂爾多斯市相關部門負責人及重點企業代表陪同參與系列活動。

歡迎晚宴上，燈火璀璨，氣氛熱烈。黃彥彰市長在致辭中對代表團的遠道而來表示誠摯歡迎。他指出，鄂爾多斯作為國家重要能源基地和生態屏障，近年來在綠色轉型、科技創新、產業升級等領域成效顯著，而俄勒岡州在教育資源、可持續發展技術等方面優勢突出，兩地發展理念高度契合，合作潛力巨大。俄勒岡州眾議員、商務代表團副團長馬克·歐文斯（Mark Owens）長對鄂爾多斯的熱情接待表示感謝，並介紹了俄州在綠色能源、現代農業、高等教育等領域的發展成果，表達了深化兩地多領域合作的強烈意願。

席間，雙方圍繞合作項目互訪、教育資源共享、綠色能源開發、可持續發展技術應用等核心議題展開深入探討。一致認為，應建立常態化溝通機製，推動企業間互訪對接，促進新能源、現代農業等領域的技術交流與項目合作；在教育領域，可探索校際合作、人才聯合培養等模式，實現優質資源互補；同時，雙方願在生態保護與可持續發展方面加強經驗分享，共同探索綠色發展新路徑。交流過程中，當地民族歌手身著傳統服飾，為代表團成員獻上哈達，傳遞著草原人民的淳樸情誼，讓遠道而來的客人深切感受到鄂爾多斯的人文魅力。

訪問期間，代表團一行深入烏蘭現代農牧科創園、蘇蒙經濟開發區遠景能源項目等地進行實地調研。

在鄂爾多斯羊絨產業集團，代表團詳細了解了羊絨製品的研發、生產與銷售全鏈條，對企業堅持科技創新與品牌建設的理念表示贊賞。在烏蘭現代農牧科創園，代表團實地考察了現代農業技術應用、生態養殖等項目，對鄂爾多斯在農牧業轉型升級、實現生態與經濟協同發展的做法給予高度評價。在蘇蒙經濟開發區遠景能源項目現場，代表團一行詳細聽取項目建設、技術創新及生態保護等情況介紹，通過實地走訪感受鄂爾多斯在新能源產業布局與生態環境治理方面的顯著成效，對當地堅持「生態優先、綠色發展」的理念有了更直觀的認識。

此次俄州商務代表團對鄂爾多斯進行友好訪問，為兩地搭建了直接對話、深度對接的重要平台，進一步增進了相互了解與信任，明確了合作方向與重點領域。

馬克·歐文斯表示，通過此次訪問，深刻感受到鄂爾多斯的發展潛力與合作誠意，期待未來與鄂爾多斯在更多領域開展務實合作，實現互利共贏。鄂爾多斯市相關負責人表示，將以此次訪問為契機，持續優化營商環境，搭建合作橋梁，推動兩地合作向更深層次、更寬領域邁進，共同書寫跨洋合作的新篇章。